Без цієї позначки не випустять: з 1 вересня для транспорту на кордоні запроваджують нововведення
Джерело:Visit Ukraine
З 1 вересня на кордоні "18-60" почне діяти новий регламент. Згідно з ним для перетину всі пасажирські автомобілі повинні мати визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1.
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть лише з позначкою екологічності
Невиконання цих вимог призведе до неможливості перетину кордону. Для чого потрібна дана процедура – далі у матеріалі.
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Укртрансбезпека своєчасно попереджає водіїв, наголошуючи, що у них залишається всього 5 днів, щоб оперативно оновити дані про екологічний клас транспортного засобу.
Згідно з Ліцензійними умовами, викладеними в Постанові КМУ № 100, заявники, які бажають отримати ліцензію, повинні надати додаткові відомості щодо парку транспортних засобів, які перебувають у власності, оренді або надані ліцензіату в кредит, чи лізинг, разом із відповідними класифікаціями екологічності.
Крім того, у разі необхідності необхідно надати завірені копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів.
Звертаємо увагу, що сертифікати, у яких закінчився термін дії, прийматися не будуть. Проте, якщо у свідоцтві про реєстрацію ТЗ є відмітка класу екологічності, подавати сертифікат додатково не потрібно.
Перетин кордону: останні новини
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