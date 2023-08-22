Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило про цікавий інцидент на пункті пропуску "‎Смільниця". Жінка намагалась незаконно вивезти свого хлопця з України до Польщі. Вона заховала його в автівці.

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Незвичайна контрабанда

32-річного громадянина України виявили в салоні легковика. Він ховався за передніми сидіннями, дбайливо прикритий ковдрою. Але ця операція повністю провалилась, бо чоловіка швидко помітили львівські митники. Полька намагалась незаконно вивезти свого коханого за кордон, адже той підпадає під обмеження щодо виїзду з України.



Чоловіка в машині помітили митники / Фото з фейсбуку Західного управління ДПСУ

За спробу незаконного перетину кордону порушника притягнуть до адміністративної відповідальності. А от у діях жінки є ознаки кримінального злочину. Зокрема, вона порушила статтю 332 Кримінального Кодексу України "‎Незаконне переправлення осіб через державний кордон". Про це вже повідомили до Нацполіції.

Українців останнім часом часто штрафують на кордоні

Влітку українців кілька разів карали на величезні суми при перетині польського кордону. Чого лише варті останні випадки, коли двоє українців мусили сплатити штраф у 56 000 злотих у сумі. І жінка, і чоловік незаконно провозили незадекларовану готівку.

Ці два інциденти були зафіксовані в пунктах пропуску в Долгобичові та Зосині. В українця знайшли 80 000 доларів готівкою. Чоловік намагався провезти гроші потайки і навіть не думав їх декларувати, за що поплатився штрафом у 16 000 злотих.

Але ще більше вразила жінка, яка хотіла контрабандою провезти величезну суму – 166 000 доларів, 8 800 євро та 5 600 гривень. Незадекларовану валюту вона сховала в подушку та дитяче крісло. За таке порушення жінка отримала штраф у 40 000 злотих. Суму вилучили прямо на місці.

Пам'ятайте! Готівку через українсько-польський кордон можна провозити сумою до 10 тисяч євро або в еквіваленті в іншій валюті.