С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать только с отметкой экологичности

Невыполнение этих требований приведет к невозможности пересечения границы. Для чего нужна данная процедура – далее в материале.

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Укртрансбезопасность своевременно предупреждает водителей, отмечая, что у них остается всего 5 дней, чтобы оперативно обновить данные об экологическом классе транспортного средства.

Согласно Лицензионным условиям, изложенным в Постановлении КМУ № 100, заявители, желающие получить лицензию, должны предоставить дополнительные сведения о парке транспортных средств, находящихся в собственности, аренде или предоставлении лицензиату в кредит или лизинг, вместе с соответствующими классификациями экологичности.

Кроме того, при необходимости необходимо предоставить заверенные копии свидетельств о регистрации транспортных средств и временных регистрационных талонов.

Обращаем внимание, что сертификаты, у которых истек срок действия, приниматься не будут. Однако если в свидетельстве о регистрации ТС есть отметка класса экологичности, подавать сертификат дополнительно не требуется.

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