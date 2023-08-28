З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть лише з позначкою екологічності

Невиконання цих вимог призведе до неможливості перетину кордону. Для чого потрібна дана процедура – далі у матеріалі.

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Укртрансбезпека своєчасно попереджає водіїв, наголошуючи, що у них залишається всього 5 днів, щоб оперативно оновити дані про екологічний клас транспортного засобу.

Згідно з Ліцензійними умовами, викладеними в Постанові КМУ № 100, заявники, які бажають отримати ліцензію, повинні надати додаткові відомості щодо парку транспортних засобів, які перебувають у власності, оренді або надані ліцензіату в кредит, чи лізинг, разом із відповідними класифікаціями екологічності.

Крім того, у разі необхідності необхідно надати завірені копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та тимчасових реєстраційних талонів.

Звертаємо увагу, що сертифікати, у яких закінчився термін дії, прийматися не будуть. Проте, якщо у свідоцтві про реєстрацію ТЗ є відмітка класу екологічності, подавати сертифікат додатково не потрібно.

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