Розширили перелік пунктів пропуску по "єЧерга"

Загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Дізнайтеся детальніше про, які саме пункти мовиться.

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Етап тестування дозволяє нам відстежувати найбільш завантажені години та дні на пунктах пропуску. Це є необхідним для слотування регулярних та нерегулярних маршрутів,

– пояснює заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він додав, що відтепер водії зможуть обирати конкретний час для перетину кордону, наприклад, часовий слот із 10 до 12 години дня чи інший.

За його словами, за три тижні тестування нової послуги для автобусів у Волинській області кордон за записом перетнуло близько однієї тисячі автобусів.

На яких пунктах пропуску проводиться тестування?

Окрім пунктів пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин", тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

Краківець – Корчова (Львівська область); Шегині – Медика (Львівська область); Порубне – Сірет (Чернівецька область); Мамалига – Крива (Чернівецька область); Чоп – Захонь (Закарпатська область).

У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській – з середи, 23 серпня.

"єЧерга" для автобусів / Фото з фейсбуку Мінінфраструктури

Зауважте: передбачається, що електронна черга покликана зменшити черги на контрольно-пропускних пунктах. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, чому попри запуск електронної черги затори на кордоні однаково є.

Між Україною та Румунією з'явиться новий пункт пропуску

Уряди України та Румунії домовились про відкриття нового міжнародного пункту пропуску. Обидві країни схвалили проєкт угоди.

Новостворений пункт пропуску на українсько-румунському кордоні буде між селищем Біла Церква (Закарпатська область, Україна) та містечком Сігету Мармацієй (Румунія). Їх розділяє річка Тиса.

Коли запрацює новий пропускний пункт "‎Біла Церква – Сігету Мармацієй" поки невідомо.