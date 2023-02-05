Фахівці компанії вивчили хештеги та згадки популярних туристичних місць у Instagram та TikTok. Рейтинг складали на основі цих даних.

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10 найбільш інстаграмних міст світу у 2023 році

Мілан, Італія

Instagram: 22 058 065

TikTok: 97 000 000 000

Мілан, столиця моди Італії, є найкращим місцем для любителів соціальних мереж і мандрівників. З понад 22 мільйонами хештегів в Instagram і 97 мільярдами переглядів у TikTok стає зрозуміло, що Мілан популярний.

Місто пропонує знакові пам'ятки та модні райони для ідеального фону для фото. Дуомо ді Мілано, готичний собор 14-го століття, є обов'язковим для відвідування. У 2023 році Мілан залишається найпопулярнішим місцем для Instagram.

Фасад міланського собору / Фото UnSplash

Лондон, Англія

Instagram: 154 408 703

TikTok: 54 200 000 000

Лондон, столиця Великої Британії, є головним місцем для знімків, гідних Instagram. Місто пропонує знакові пам'ятки та мальовничі краєвиди для вишуканої стрічки новин. Червоні телефонні будки та чорні таксі, які можна знайти майже на кожному розі вулиці, створюють незабутній кадр.

Лондон / Фото UnSplash

Лондонське око, гігантське колесо огляду, пропонує захопливі краєвиди на міський горизонт. Завдяки чарівним вулицям, історичним пам'яткам і мальовничим краєвидам, Лондон обов'язковий для відвідування ентузіастами Instagram.

Париж, Франція

Instagram: 134 627 924

TikTok: 47 900 000 000

Місто кохання завжди є популярним вибором для мандрівників, і не дивно, що воно потрапило до списку місць у світі, які найбільш популярні в Instagram. Від культової Ейфелевої вежі та Нотр-Дам до чарівних брукованих вулиць Монмартра, у Парижі знайдеться щось для кожного.

Париж / Фото UnSplash

Незалежно від того, чи ви гурман, який документує свою кулінарну подорож, чи безнадійний романтик, який захоплюється традиціями Франції, Париж – це те місце, де варто побувати.

Стамбул, Туреччина

Instagram: 120 501 355

TikTok: 44 100 000 000

Розташований на перехресті Європи та Азії, Стамбул є містом багатої історії та приголомшливої архітектури. Від грандіозного палацу Топкапи та Блакитної мечеті до жвавих вуличних ринків і барвистих будинків у районі Бейоглу. У Стамбулі не бракує місць, гідних Instagram, тож це обов'язкове місце для тих, хто хоче прикрасити свою стрічку.

Стамбул / Фото UnSplash

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Нью-Йорк, США

Instagram: 118 054 808

TikTok: 39 600 000 000

Звичайно, місто, яке ніколи не спить, завжди є популярним серед мандрівників, і не дивно, що воно потрапило до списку місць у світі, які найбільш популярні в Instagram. Тут безмежні можливості для незабутніх знімків: від культового горизонту та Центрального парку до модних районів Сохо та Вільямсбурга.

Нью-Йорк на сьогодні є одним із найбільш впізнаваних місць для відвідування, і це напевно змусять людей стікати слинкою від ваших знімків.

Time Square / Фото UnSplash

Непал

Instagram: 8 242 282

TikTok: 31 500 000 000

Маючи понад 8 мільйонів хештегів в Instagram і 31,5 мільярда переглядів у TikTok, Непал є місцем, яке варто відвідати мандрівникам, які розуміються на соціальних мережах. Від приголомшливих гірських краєвидів регіону Аннапурна до стародавніх храмів і палаців Катманду, Непал пропонує безліч красивих і унікальних місць для вашої стрічки в Instagram.

Ступа, Непал / Фото UnSplash

Чикаго, США

Instagram: 52 676 401

TikTok: 25 100 000 000

"Місто вітрів" — ще одне популярне місце для ентузіастів Instagram із понад 52 мільйонами хештегів і 25 мільярдами переглядів у TikTok. Від культового горизонту та бобоподібної скульптури в Міленіум-парку до чарівних районів і барвистого вуличного мистецтва. У Чикаго точно не бракує місць, гідних Instagram.

Чикаго / Фото UnSplash

Балі, Індонезія

Instagram: 67 469 684

TikTok: 24 000 000 000

Останніми роками популярність Балі зросла настільки, що навіть важко уявити, як раніше люди жили без нього. Цей тропічний рай варто відвідати кожному, хто хоче додати трохи пляжної атмосфери до своєї стрічки Instagram.

Маючи понад 67 мільйонів хештегів і 24 мільярди переглядів у TikTok, Балі пропонує безліч захопливих фонів, від кришталево чистих вод і білих піщаних пляжів до пишних рисових терас і традиційних храмів.

Балі / Фото UnSplash

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Шрі-Ланка

Instagram: 13 524 733

TikTok: 16 400 000 000

Можливо, ця маленька острівна держава не така відома, як деякі інші напрямки в цьому списку, але її однозначно варто відвідати. Маючи понад 13 мільйонів хештегів в Instagram і 16,4 мільярда переглядів у TikTok, Шрі-Ланка пропонує унікальне поєднання культурних, природних та історичних пам'яток, від стародавньої фортеці Сігірія до приголомшливих пляжів південного узбережжя.

Шрі-Ланка / Фото UnSplash

Сідней, Австралія

Instagram: 35 638 423

TikTok: 15 100 000 000

Сідней є обов'язковим місцем для відвідування будь-яким мандрівником, який хоче зафіксувати деякі з найвідоміших місць світу, які можна побачити в Instagram. У місті розташовані знаменитий Сіднейський оперний театр і міст Харбор-Брідж, з яких відкриваються приголомшливі краєвиди та створюються чудові можливості для фото.

Але Сідней славиться не лише своїми архітектурними пам'ятками, тут також є одні з найкрасивіших пляжів і парків у світі. Від Бонді-Біч до Кугі-Біч і від Гайд-парку до Королівського ботанічного саду.

Сідней / Фото UnSplash

Також в список потрапили Баку (Азербайджан), Токіо (Японія), Мальдіви, Ісландія, Тулум (Мексика), Пхукет (Таїланд), Прага (Чехія), Берген (Норвегія), Варшава (Польща), Санторіні (Греція), Гавана (Куба), Лісабон (Португалія), Керрі (Ірландія), Дубровник (Хорватія), Брюгге (Бельгія) і ще ціла низка локацій по всьому світу.