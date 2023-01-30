Перше місце в рейтингу найромантичніших столиць Європи посів португальський Лісабон. Перелік склала європейська група чартерних яхт Catamaran Charter Croatia.
Читайте також Точно розчарують: визначено найбільш переоцінені туристами міста світу
Щоб скласти рейтинг, експерти вивчили кожну столицю та проаналізували дані Trip Advisor про кількість романтичних ресторанів та готелів на мільйон людей у кожному місті.
Європейські країни розквітають під час свят, особливо коли мова йде про День Святого Валентина, тому в цьому дослідженні цікаво побачити, які столиці виходять на перше місце якраз до найромантичнішого дня в році,
– прокоментував представник Catamaran Charter Croatia.
Очолила рейтинг португальська столиця – Лісабон. У місті з населенням близько 548 тисяч людей доступно 588 романтичних ресторанів, а також 152 романтичні готелі. Так, у Лісабоні найвище співвідношення ресторанів та готелів на мільйон людей.
Монако з населенням майже 37 тисяч осіб визнали другою найромантичнішою столицею Європи, тоді як французький Париж, який багато хто вважає найромантичнішим містом світу, займає аж третє місце. З населенням близько 2,1 мільйона людей місто має 1 387 романтичних ресторанів і 542 романтичних готелів.
10 найромантичніших столиць Європи
- Лісабон (Португалія)
- Монако (Монако)
- Париж (Франція)
Вечірній Париж / Фото UnSplash
- Сан-Марино (Сан-Марино)
- Рим (Італія)
- Андорра-ла-Велья (Андорра)
- Амстердам (Нідерланди)
- Афіни (Греція)
- Прага (Чехія)
- Рейк'явік (Ісландія)
Той факт, що в невеликих населених пунктах так багато романтичних ресторанів і готелів, просто показує, скільки столиць можуть отримати вигоду з того, що вони є місцем для романтичного відпочинку.