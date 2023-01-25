Найвпливовіші туристичні напрями у світі

У такий спосіб було складено рейтинг найвпливовіших напрямів у світі. Список очолив Париж, який люблять за вишукану їжу, мистецтво та високу моду.

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Згідно з даними Ради, Париж був обраний як найпотужніше місто у світі з сектором подорожей і туризму вартістю майже 36 мільярдів доларів США минулого року. WTTC також прогнозує, що протягом наступних десяти років Париж опуститься на третє місце, навіть, якщо його вартість зросте до понад 49 мільярдів доларів.

У туристів завжди будуть улюблені міста, в які вони повернуться, але оскільки й інші країни працюють над розвитком подорожей і туризму, ми побачимо нові напрямки, що кидають виклик традиційним фаворитам,

– йдеться у пресрелізі WTTC.

Головним критерієм для складання топу була вартість сектора подорожей та туризму. Її оцінили в окремих містах так:

Париж – 36 мільярдів доларів;

– 36 мільярдів доларів; Пекін – 33 мільярди доларів;

– 33 мільярди доларів; Орландо – 31 мільярд доларів;

– 31 мільярд доларів; Шанхай – 30 мільярдів доларів;

– 30 мільярдів доларів; Лас-Вегас – 23 мільярди доларів.

Єдиними містами, які зараз входять до десятки найпотужніших міських напрямків за галузевою вартістю, є Орландо та Лас-Вегас. У результаті подорожі та туризм становлять 20,4% економіки Орландо та 16,3% економіки Лас-Вегаса. Тоді як в Парижі він становить лише 3,5% економіки столиці у 2022 році.

Нічний Лас-Вегас​ / Фото UnSplash

Крім того, польська столиця Варшава входить до числа інших міст за межами першої десятки, які демонструють перспективне зростання як напрямки, що розвиваються. У 2022 році її внесок у ВВП збільшився на 14,4% порівняно з 2019 роком.

Зверніть увагу! Популярна платформа для мандрівників TripAdvisor назвала напрямки, що мають найбільший попит серед туристів. Перелік очолив Дубай, що в ОАЕ. Популярними назвали ті місця, що мають найбільший приріст кількості позитивних відгуків у порівнянні з минулим роком. Також під час складання списку враховували рейтинг ресторанів, готелів, та пам'яток.