Специалисты компании изучили хэштеги и упоминания популярных туристических мест в Instagram и TikTok. Рейтинг составляли на основе этих данных.
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10 самых инстаграммных городов мира в 2023 году
Милан, Италия
Instagram: 22 058 065
TikTok: 97 000 000 000
Милан, столица моды Италии, является самым лучшим местом для любителей социальных сетей и путешественников. С более чем 22 миллионами хештегов в Instagram и 97 миллиардами просмотров в TikTok становится понятно, что Милан популярен.
Город предлагает знаменитые достопримечательности и модные районы для идеального фона для фото. Дуомо ди Милано, готический собор 14-го века, обязателен для посещения. В 2023 году Милан остается самым популярным местом для Instagram.
Фасад миланского собора / Фото UnSplash
Лондон, Англия
Instagram: 154 408 703
TikTok: 54 200 000 000
Лондон, столица Великобритании, является главным местом для снимков, достойных Instagram. Город предлагает знаковые достопримечательности и живописные виды для изысканной новостной ленты. Красные телефонные будки и черные такси, которые можно найти почти на каждом углу улицы, создают незабываемый кадр.
Лондон / Фото UnSplash
Лондонский глаз, гигантское колесо обозрения, предлагает увлекательные виды на городской горизонт. Благодаря очаровательным улицам, историческим достопримечательностям и живописным пейзажам, Лондон обязателен для посещения энтузиастами Instagram.
Париж, Франция
Instagram: 134 627 924
TikTok: 47 900 000 000
Город любви всегда является популярным выбором для путешественников, и не удивительно, что он попал в список мест в мире, наиболее популярных в Instagram. От культовой Эйфелевой башни и Нотр-Дам до очаровательных мощеных улиц Монмартра, в Париже найдется что-нибудь для каждого.
Париж / Фото UnSplash
Независимо от того, вы гурман, документирующий свое кулинарное путешествие, или безнадежный романтик, увлекающийся традициями Франции, Париж – это то место, где стоит побывать.
Стамбул, Турция
Instagram: 120 501 355
TikTok: 44 100 000 000
Расположенный на перекрестке Европы и Азии, Стамбул является городом богатой истории и потрясающей архитектуры. От грандиозного дворца Топкапы и Голубой мечети до оживленных уличных рынков и красочных домов в районе Бейоглу. В Стамбуле хватает мест, достойных Instagram, поэтому это обязательное место для тех, кто хочет украсить свою ленту.
Стамбул / Фото UnSplash
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Нью-Йорк, США
Instagram: 118 054 808
TikTok: 39 600 000 000
Конечно, город, который никогда не спит, всегда популярен среди путешественников, и не удивительно, что он попал в список мест в мире, наиболее популярных в Instagram. Здесь огромные возможности для незабываемых снимков: от культового горизонта и Центрального парка до модных районов Сохо и Вильямсбурга.
Нью-Йорк сегодня является одним из самых узнаваемых мест для посещения, и это наверняка заставят людей стекать слюнкой от ваших снимков.
Time Square / Фото UnSplash
Непал
Instagram: 8 242 282
TikTok: 31 500 000 000
Имея более 8 миллионов хештегов в Instagram и 31,5 миллиарда просмотров в TikTok, Непал является местом, которое стоит посетить путешественникам, разбирающимся в социальных сетях. От потрясающих горных пейзажей Аннапурна до древних храмов и дворцов Катманду, Непал предлагает множество красивых и уникальных мест для вашей ленты в Instagram.
Ступа, Непал / Фото UnSplash
Чикаго, США
Instagram: 52 676 401
TikTok: 25 100 000 000
"Город ветров" — еще одно популярное место для энтузиастов Instagram с более чем 52 миллионами хештегов и 25 миллиардами просмотров в TikTok. От культового горизонта и бобовидной скульптуры в Миллениум-парке до волшебных районов и красочного уличного искусства. В Чикаго точно хватает мест, достойных Instagram.
Чикаго / Фото UnSplash
Бали, Индонезия
Instagram: 67 469 684
TikTok: 24 000 000 000
В последние годы популярность Бали выросла настолько, что даже трудно представить, как люди раньше жили без него. Этот тропический рай стоит посетить каждому, кто хочет добавить немного пляжной атмосферы в свою ленту Instagram.
Имея более 67 миллионов хэштегов и 24 миллиарда просмотров в TikTok, Бали предлагает множество увлекательных фонов, от кристально чистых вод и белых песчаных пляжей до пышных рисовых террас и традиционных храмов.
Бали / Фото UnSplash
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Шри-Ланка
Instagram: 13 524 733
TikTok: 16 400 000 000
Возможно, это маленькое островное государство не так известно, как некоторые другие направления в этом списке, но его однозначно стоит посетить. Имея более 13 миллионов хештегов в Instagram и 16,4 миллиарда просмотров в TikTok, Шри-Ланка предлагает уникальное сочетание культурных, природных и исторических достопримечательностей, от древней крепости Сигирии до потрясающих пляжей южного побережья.
Шри-Ланка / Фото UnSplash
Сидней, Австралия
Instagram: 35 638 423
TikTok: 15 100 000 000
Сидней является обязательным местом для посещения любым путешественником, желающим зафиксировать некоторые из самых известных мест мира, которые можно увидеть в Instagram. В городе расположены знаменитый Сиднейский оперный театр и мост Харбор-Бридж, из которых открываются потрясающие виды и создаются потрясающие возможности для фото.
Но Сидней славится не только своими архитектурными достопримечательностями, здесь есть одни из самых красивых пляжей и парков в мире. От Бонди-Бич до Куги-Бич и от Гайд-парка до Королевского ботанического сада.
Сидней / Фото UnSplash
Также в список попали Баку (Азербайджан), Токио (Япония), Мальдивы, Исландия, Тулум (Мексика), Пхукет (Таиланд), Прага (Чехия), Берген (Норвегия), Варшава (Польша), Санторини (Греция), Гавана (Куба), Лиссабон (Португалия), Керри (Ирландия), Дубровник (Хорватия), Брюгге (Бельгия) и еще целый ряд локаций по всему миру.