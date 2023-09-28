Країна ЄС виділила мільярд євро на поселення українських біженців
Джерело:breakingnews.ie
Ірландія виділила 1 мільярд євро для сприяння переселенню українських біженців у межах своїх кордонів. Уряд країни надає підтримку для забезпечення житлом понад 70 000 громадян України.
Водночас щотижня до Ірландії прибувають в середньому 550 людей, тому до кінця зими невелику кількість українців розміщуватимуть у наметах.
Ірландія виділила мільярд євро на українських біженців
Після обговорень в кабінеті міністрів у вівторок міністр інтеграції Родерік О'Горман і міністр державних витрат Паскаль Донох'ю оприлюднили плани додаткового фінансування. Додатковий кошторис спрямований на допомогу Департаменту з питань інтеграції у покритті витрат на житло для українців та інших осіб, які шукають міжнародного захисту.
Уряд виділив кошти в бюджеті на 2023 рік, щоб подолати непрофільний тиск. Це фінансування продовжуватиме підтримувати гуманітарну відповідь держави на кризу в Україні,
– зазначив Паскаль Донахью.
Він зазначив, що країні довелося надзвичайно багато працювати, щоб впоратися зі значним потоком людей з України після повномасштабного вторгнення РФ. Кількість людей з України, які перебувають у державному житлі в Ірландії, зараз перевищує 70 000. Також країна загалом надає прихисток 23 200 біженцям.
Крім того, за словами О'Гормана, невелике число українців розміщуватимуть у наметах – ці домовленості залишатимуться протягом зими.
Українці в Ірландії: останні новини
- В Ірландії до кінця серпня повністю закінчилося вільне житло для українських переселенців. Тому новоприбулих почали селити у наметах. Також українців у Ірландії вже почали заселяти до модульних будинків. Перші родини отримали помешкання в ірландському місті Корк.
- У потенційній зміні політики українські біженці, які проживають в Ірландії, можуть зіткнутися з вимогою покривати витрати на надане їм житло. Чиновники просять переглянути систему допомоги та забезпечити рівність для інших вразливих груп людей.
- Біженців у Ірландії здивували листи про екстрадицію в Україну. Їх надсилали нібито від імені Міністерства юстиції країни. У цих підроблених листах йшлося про те, що українців можуть екстрадувати до України для служби в ЗСУ. У Міністерстві попереджають, що ці розсилки є повністю неправдивими та шахрайськими.
- Закордон24 розповів, як зараз живуть українці в Ірландії. Країна пропонує одні з найвищих виплат та гарні умови для життя й адаптації. Тому українці й досі прибувають туди у пошуках тимчасового захисту. Але чи все так безхмарно на Смарагдовому острові – розберемося в матеріалі.