В то же время, каждую неделю в Ирландию прибывают в среднем 550 человек, поэтому до конца зимы небольшое количество украинцев будут размещать в палатках.

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Ирландия выделила миллиард евро на украинских беженцев

После обсуждений в кабинете министров во вторник министр интеграции Родерик О'Горман и министр государственных расходов Паскаль Донохью обнародовали планы по дополнительному финансированию. Дополнительная смета направлена на помощь Департамента по вопросам интеграции в покрытии расходов на жилье для украинцев и других лиц, ищущих международную защиту.

Правительство выделило средства в бюджете на 2023 год, чтобы преодолеть непрофильное давление. Это финансирование будет продолжать поддерживать гуманитарный ответ государства на кризис в Украине,

– отметил Паскаль Донахью.

Он отметил, что стране пришлось очень много работать, чтобы справиться со значительным потоком людей из Украины после полномасштабного вторжения РФ. Число людей из Украины, которые находятся в государственном жилье в Ирландии, сейчас превышает 70 000. Также страна в целом предоставляет убежище 23 200 беженцам.

Кроме того, по словам О'Гормана, небольшое число украинцев будут размещать в палатках – эти договоренности будут оставаться в течение зимы.