В то же время, каждую неделю в Ирландию прибывают в среднем 550 человек, поэтому до конца зимы небольшое количество украинцев будут размещать в палатках.
Ирландия выделила миллиард евро на украинских беженцев
После обсуждений в кабинете министров во вторник министр интеграции Родерик О'Горман и министр государственных расходов Паскаль Донохью обнародовали планы по дополнительному финансированию. Дополнительная смета направлена на помощь Департамента по вопросам интеграции в покрытии расходов на жилье для украинцев и других лиц, ищущих международную защиту.
Правительство выделило средства в бюджете на 2023 год, чтобы преодолеть непрофильное давление. Это финансирование будет продолжать поддерживать гуманитарный ответ государства на кризис в Украине,
– отметил Паскаль Донахью.
Он отметил, что стране пришлось очень много работать, чтобы справиться со значительным потоком людей из Украины после полномасштабного вторжения РФ. Число людей из Украины, которые находятся в государственном жилье в Ирландии, сейчас превышает 70 000. Также страна в целом предоставляет убежище 23 200 беженцам.
Кроме того, по словам О'Гормана, небольшое число украинцев будут размещать в палатках – эти договоренности будут оставаться в течение зимы.
Украинцы в Ирландии: последние новости
- В Ирландии к концу августа полностью кончилось свободное жилье для украинских переселенцев. Поэтому новоприбывших начали селить в палатках. Также украинцев в Ирландии уже начали заселять в модульные дома. Первые семьи получили жилье в ирландском городе Корк.
- В потенциальном изменении политики украинские беженцы, проживающие в Ирландии, могут столкнуться с требованием покрывать расходы на предоставленное им жилье. Чиновники просят пересмотреть систему помощи и обеспечить равенство других уязвимых групп людей.
- Беженцев в Ирландии удивили письма об экстрадиции в Украине. Их посылали якобы от имени Министерства юстиции страны. В этих поддельных письмах говорилось, что украинцев могут экстрадировать в Украину для службы в ВСУ. В Министерстве предупреждают, что эти рассылки полностью ложны и мошеннические.
- Заграница24 рассказала, как сейчас живут украинцы в Ирландии. Страна предлагает одни из самых высоких выплат и хорошие условия для жизни и адаптации. Поэтому украинцы до сих пор прибывают туда в поисках временной защиты. Но все ли так безоблачно на Изумрудном острове разберемся в материале.