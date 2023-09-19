Чиновники просять переглянути систему допомоги та забезпечити рівність для інших вразливих груп людей. Деталі про цю заяву – далі у матеріалі!

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Українців в Ірландії хочуть зобов'язати платити за житло

Незалежний радник із Кілларні Мартін Грейді під час засідання ради округу висунув пропозицію стягувати плату за проживання з працевлаштованих українських біженців. У своєму зверненні Грейді зазначив, що в країні працюють близько 15 000 українських біженців, а ті, хто не мають роботи, мають право на соціальну допомогу в розмірі 220 євро на тиждень. Водночас біженці з інших країн отримують 39 євро на тиждень.

Невиправдано приймати когось, хто отримує заробітну плату за повний робочий день, не сплачуючи жодного внеску на житло чи комунальні послуги, які є рекордно високими,

– пояснив свою позицію чиновник.

Грейді повідомив, що торік витрати на допомогу українцям досягли 1,3 мільярда євро, а 2023 року сума, виділена на житло та соціальні виплати для біженців, перевищить 2 мільярди євро.

Тож чиновник наголосив на потребі перегляду поточної системи допомоги та забезпечення рівності. При цьому додав, що "не пропонує забрати дах над головою". Радник заявив, що володіє інформацією про біженців, чиї доходи перевищують поріг, передбачений для соціального житла.

Це питання обговорюється

Інші депутати поки не погодилися з ідеєю оплати розміщення, бо ухвалення такої пропозиції означало б, що "біженці, які втекли від війни, небажані в цій країні".

Водночас політики згодні розглянути поправки щодо перевірок матеріального стану і доходів біженців. Тому обговорення цього питання триває, оскільки політики шукають збалансований підхід до задоволення потреб як біженців, так і приймальної країни.

Зауважте: Ірландія надала прихисток майже 94 000 українців. Через потік біженців у країні закінчилося вільне житло. До цього значну частину українців безплатно поселили у готелях.

Підроблені листи надходять українцям в Ірландії

Фейкові листи про екстрадицію розіслали українським біженцям в Ірландії. Їх надсилали нібито від імені Міністерства юстиції країни.

У цих підроблених листах йшлося про те, що українців можуть екстрадувати до України для служби в ЗСУ – українців закликали з'явитися до Високого суду у жовтні, де нібито має пройти "‎слухання щодо запиту на екстрадицію".

У Міністерстві попереджають, що ці розсилки не мають нічого спільного з реальністю, є повністю неправдивими та шахрайськими.