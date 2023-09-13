Біженців у Ірландії здивували листи про екстрадицію в Україну. Їх надсилали нібито від імені Міністерства юстиції країни.

Читайте також "Забагато вам Польща дала": у Ґданську пасажири напали на таксиста-українця – відео

Такі листи – фейк

У цих підроблених листах йшлося про те, що українців можуть екстрадувати до України для служби в ЗСУ. У Міністерстві юстиції Ірландії попереджають, що ці розсилки не мають нічого спільного з реальністю, є повністю неправдивими та шахрайськими.

Деякі українці отримали листи, у яких йдеться, що міністерство нібито отримало запит від уряду України на екстрадицію осіб, придатних до служби в Збройних Силах.

У цих фейкових попередженнях українців закликали з'явитися до Високого суду у жовтні. Там нібито має пройти "‎слухання щодо запиту на екстрадицію". А якщо людина не з'явиться, "можуть видати ордер на арешт і утримувати під вартою до завершення процедури екстрадиції".

Звісно, в Міністерстві юстиції Ірландії заперечили свою причетність до цих розсилок.

Шахрайство – поширене явище. Деякі з найпопулярніших типів шахрайства включають використання підроблених електронних листів, дзвінків або текстових повідомлень, які видають за справжні звернення організацій,

– зазначили у відомстві.

Важливо! Якщо ви не впевнені в оригінальності будь-яких листів від Міністерства юстиції Ірландії, можна звернутися по допомогу за номером 1800 221 227.

Листи з дезінформацією розсилали і в Британії

На початку лютого у Великій Британії також розповсюджували фейкові листи про українців. У них господарів помешкань нібито просили повідомляти інформацію про чоловіків з України, які у них проживають.

Британська влада наголосила, що "‎листи" на урядових бланках – підробка. Такі фейки найчастіше розповсюджують, щоб дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Це впливає і на українських біженців, і на громадян країни, яка їх прийняла.