До кінця літа у країні більше не буде місць для розселення біженців. Тому уряд пропонує українцям мешкати в наметах, поки для них не підшукають кращий варіант.

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Наметові табори для українців

Наразі чиновники визначають локації, де зможуть встановити наметові містечка. Підбирають місце, де можна буде розгорнути табір, подібний до Gormanston Camp. Його торік так само використовували для розміщення біженців у Ірландії.

Наметовий табір Gormanston Camp / Фото Department of the Taoiseach

Найближчими тижнями до 2 000 українців у Ірландії можуть залишитися без житла. Уряд країни продовжує шукати альтернативні варіанти поселення для біженців.

Спершу громадян України заселяли в основному до готелів, які Ірландія знімала на довгий термін. Держава оплачувала кожен четвертий готельний номер по всій країні для розміщення українців. Згодом місця закінчились і уряд почав "‎розконсервовувати" замкнені приміщення, старі квартири та будинки. А з квітня людей стали потроху виселяти із безплатних готелів і стимулювати орендувати житло самостійно.

Оригінальні рішення з житлом

Влада заявляє, що за останні тижні держава залучила всі можливості, включаючи об'єкти, які раніше використовувались як притулки в екстрених випадках. Наприклад, Croke Park, стадіон Aviva та коледж Дубліна.

Також українців у Ірландії вже почали заселяти до модульних будинків. Перші родини отримали помешкання в ірландському місті Корк. У затишних будинках району Махон розмістили 64 сім’ї. Таке житло має дві спальні. Будинок оснащений усім необхідним кухонним приладдям та повністю мебльований.

Модульні будинки для українців у Корку / Фото David Keane (Irish Examiner)

Проблеми з розміщенням спонукають Ірландію до доволі оригінальних рішень із житлом. Як можливі варіанти розглядають навіть плавучі готелі.

Також країна заселяє біженців у відремонтовані господарські приміщення кінного центру Kill. Там прийняли 150 українських біженців. Місце переобладнали під комфортні умови для проживання.

Українців просять не їхати

Українців поки просять не прибувати на острів. Посольство України в Ірландії офіційно закликає утриматись від поїздки в країну у найближчі півтора-два місяці.

Найближчі декілька місяців для новоприбулих українців не буде можливості знайти безкоштовне житло від ірландського уряду. Просимо утриматись від прибуття в країну у найближчі 6 – 8 тижнів, якщо ви перебуваєте в безпечному місці,

– попередили в посольстві.

Про житлову кризу через наплив біженців повідомляють і у Швейцарії. У кантоні Ааргау ухвалили рішення розміщувати родини біженців у облаштованих підвалах.