Водночас щотижня до Ірландії прибувають в середньому 550 людей, тому до кінця зими невелику кількість українців розміщуватимуть у наметах.

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Ірландія виділила мільярд євро на українських біженців

Після обговорень в кабінеті міністрів у вівторок міністр інтеграції Родерік О'Горман і міністр державних витрат Паскаль Донох'ю оприлюднили плани додаткового фінансування. Додатковий кошторис спрямований на допомогу Департаменту з питань інтеграції у покритті витрат на житло для українців та інших осіб, які шукають міжнародного захисту.

Уряд виділив кошти в бюджеті на 2023 рік, щоб подолати непрофільний тиск. Це фінансування продовжуватиме підтримувати гуманітарну відповідь держави на кризу в Україні,

– зазначив Паскаль Донахью.

Він зазначив, що країні довелося надзвичайно багато працювати, щоб впоратися зі значним потоком людей з України після повномасштабного вторгнення РФ. Кількість людей з України, які перебувають у державному житлі в Ірландії, зараз перевищує 70 000. Також країна загалом надає прихисток 23 200 біженцям.

Крім того, за словами О'Гормана, невелике число українців розміщуватимуть у наметах – ці домовленості залишатимуться протягом зими.