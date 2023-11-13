Країна ЄС скасувала плани щодо розміщення українських біженців: де їм жити

На тлі повномасштабної війни в Україні країни ЄС прихистили українців, але не в рівній кількості. В певних державах через надмірний потік біженців виникають проблеми з їхнім розміщенням.

Зокрема, мовиться про Ірландію, яка надала прихисток майже 100 000 біженцям. Нещодавно країна заявила про плани розмістити ще 950 українців у маєтку Глендалох у графстві Віклов. Втім, це рішення скасували.

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В Ірландії змінили плани щодо розміщення 950 українців

У спробі забезпечити тимчасовий притулок ще більшій кількості біженців, були плани встановити намети з модульними будиночками на території маєтку Glendalough Estate. Починаючи з 20 листопада, на локації планувалося селити осіб на термін до 2 тижнів. Загалом тут мало б вміститися до 950 біженців.

Однак, у селі Аннамо з населенням 200 осіб відсутня будь-яка інфраструктура. Поблизу немає магазинів чи закладів – вони є приблизно за 6 кілометрів у селах Лараг і Раундвуд.

Тому передбачалося, що для біженців буде організовано регулярний транспорт, а необхідні медичні та соціальні послуги надаватимуться в самому таборі.

Але днями від планів розміщення українців у Глендалох відмовилися. Все через відсутність відповідних умові для такої кількості осіб.

Українців мали селити на території Glendalough House / Фото historyireland.com

Раніше Департамент інтеграції хотів скасувати рішення про розміщення українців у подібному місці – в маєтку Страдбаллі в окрузі Ліїш. Але після ретельного розгляду влада все ж вирішила продовжити контракт.

Крім того, місцева влада також планувала побудувати 700 модульних будинків по всій Ірландії, забезпечивши українців житлом на термін до 3 років. Однак, деякі з цих проєктів зіткнулися з проблемами через відсутність відповідних ділянок.

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