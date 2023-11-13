Зокрема, мовиться про Ірландію, яка надала прихисток майже 100 000 біженцям. Нещодавно країна заявила про плани розмістити ще 950 українців у маєтку Глендалох у графстві Віклов. Втім, це рішення скасували.
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В Ірландії змінили плани щодо розміщення 950 українців
У спробі забезпечити тимчасовий притулок ще більшій кількості біженців, були плани встановити намети з модульними будиночками на території маєтку Glendalough Estate. Починаючи з 20 листопада, на локації планувалося селити осіб на термін до 2 тижнів. Загалом тут мало б вміститися до 950 біженців.
Однак, у селі Аннамо з населенням 200 осіб відсутня будь-яка інфраструктура. Поблизу немає магазинів чи закладів – вони є приблизно за 6 кілометрів у селах Лараг і Раундвуд.
Тому передбачалося, що для біженців буде організовано регулярний транспорт, а необхідні медичні та соціальні послуги надаватимуться в самому таборі.
Але днями від планів розміщення українців у Глендалох відмовилися. Все через відсутність відповідних умові для такої кількості осіб.
Українців мали селити на території Glendalough House / Фото historyireland.com
Раніше Департамент інтеграції хотів скасувати рішення про розміщення українців у подібному місці – в маєтку Страдбаллі в окрузі Ліїш. Але після ретельного розгляду влада все ж вирішила продовжити контракт.
Крім того, місцева влада також планувала побудувати 700 модульних будинків по всій Ірландії, забезпечивши українців житлом на термін до 3 років. Однак, деякі з цих проєктів зіткнулися з проблемами через відсутність відповідних ділянок.
Українські біженці в Ірландії: що треба знати
- В Ірландії до кінця серпня повністю закінчилося вільне житло для українських переселенців. Тому новоприбулих почали селити у наметах. Також українців у Ірландії вже почали заселяти до модульних будинків. Перші родини отримали помешкання в ірландському місті Корк.
- З початку вересня українців почали селити в наметовому таборі у Страдбаллі в Ірландії. Але біженці дуже незадоволені умовами свого перебування.
- Згодом ірландська влада виділила додатковий 1 мільярд євро на житло для українських біженців. Зараз держава оплачує проживання для понад 70 000 громадян України.
- А вже з листопада українських біженців, які продовжують прибувати до Ірландії, розміщують не в наметах, а у виставковому центрі в Кілдері.
- Також останнім часом влада Ірландії почала дискусію про розмір допомоги для українців. Зараз вони отримують по 220 євро на тиждень, а це в кілька разів більше, ніж у деяких інших країнах Європи. Тому ірландський уряд не виключає можливого скорочення розміру соціальної допомоги.
- Крім того, українці в Ірландії можуть втратити житло, якщо поїдуть на Різдво додому. Все через те, що у жовтні термін, на який біженці можуть покидати своє житло в Ірландії, скоротили з 7 днів до 0.
- До слова, Головне управління статистики Ірландії звітує, що станом на жовтень 2023 року українським громадянам видали 96 338 персональних номерів. У яких містах поселилося найбільше українців та як вони живуть на острові зараз – за посиланням!