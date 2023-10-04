Зараз у наметовому містечку в Ірландії розмістили 450 біженців. Через брак місць людей вирішили селити у намети в графстві Ліїш біля маєтку Страдбаллі Холл.

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Непросте життя в наметах

Влада планувала розмістити на території парку до 750 українців. Це мало бути тимчасове житло для короткочасного проживання. Потім вони мали переїхати до постійних квартир, готелів чи гуртожитків. Але біженці затримались у таборі Страдбаллі. Постійного житла надзвичайно бракує в Ірландії, тому розселити всіх швидко не вдалось.

Українці, яким доводиться жити в наметах на траві, скаржаться на нелюдські умови. Особливо вони складні для дітей. Коли дощова погода, на килимах та підлозі утворюються калюжі. Також вітер продуває матеріал намету. Туалет та душ – на вулиці, тому виходити після купання досить прохолодно.

Про незадовільні умови проживання у Страдбаллі розповіла українка Ганна. Вона проживає у наметі разом зі своїм дев'ятирічним сином. Після п'яти днів холодної та вологої погоди жінка наголосила, що це місце аж ніяк не підходить для дітей.

Дітям дуже холодно. Для дорослих нормально, для дітей – це проблема… Усередині є ліжка, спальні мішки, обігрівач, усе для нормального життя. Але для дітей ці умови не дуже підходять,

— розповіла українка в інтерв'ю ірландському виданню.

Умови в наметовому таборі в Ірландії / Фото laoistoday.ie

Найскладніше в наметовому містечку жити дітям / Фото rte.ie

В наметах є ліжка та спальні мішки. Але обігрівачі поставили тільки минулого тижня. За використання пральної машинки треба заплатити 2 євро.

Минулого тижня першу групу українців переселили в кращі умови. Але спершу вони понад два тижні провели в наметах просто неба.

Влада намагається розселити людей

В Ірландії обіцяють припинити розміщувати біженців просто неба. Про це сказав міністр інтеграції Родерік О'Горман.

Використання наметів у Страдбаллі припиниться в середині жовтня. Ми працюємо над забезпеченням довгострокового житла для цієї групи. Деякі з них цього тижня були переміщені в альтернативне житло,

– повідомив чиновник.

О'Горман додав, що зараз в Ірландії 93 тисячі біженців (не лише українців) потребують житла. Тому, за його словами, потрібно використовувати всі можливі варіанти розміщення. І намети є одним із тимчасових рішень.

Нагадаємо, ірландська влада виділила додатковий 1 мільярд євро на житло для українських біженців. Зараз держава оплачує проживання для 70 тисяч громадян України.