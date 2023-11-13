В частности, говорится об Ирландии, которая предоставила приют почти 100 000 беженцам. Недавно страна заявила о планах разместить еще 950 украинцев в имении Глендалох в графстве Виклов. Впрочем, это решение было отменено.

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В Ирландии изменили планы размещения 950 украинцев

В попытке обеспечить временное убежище еще большему количеству беженцев были планы установить палатки с модульными домиками на территории имения Glendalough Estate. Начиная с 20 ноября, на локации планировалось селить человек на срок до 2 недель. В общей сложности здесь должно было уместиться до 950 беженцев.

Однако в селе Аннамо с населением 200 человек отсутствует какая-либо инфраструктура. Поблизости нет магазинов или заведений – они находятся примерно в 6 километрах в селах Лараг и Раундвуд.

Поэтому предполагалось, что для беженцев будет организован регулярный транспорт, а необходимые медицинские и социальные услуги будут предоставляться в самом лагере.

Но на днях от планов размещения украинцев в Глендалох отказались. Все из-за отсутствия соответствующих условий для такого количества лиц.

Украинцев должны были селить на территории Glendalough House / Фото historyireland.com

Ранее Департамент интеграции хотел отменить решение о размещении украинцев в подобном месте – в имении Страдбалли в округе Лииш. Но после тщательного рассмотрения власти все же решили продлить контракт.

Кроме того, местные власти также планировали построить 700 модульных домов по всей Ирландии, обеспечив украинцев жильем на срок до 3 лет. Однако некоторые из этих проектов столкнулись с проблемами из-за отсутствия соответствующих участков.

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