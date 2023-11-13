В частности, говорится об Ирландии, которая предоставила приют почти 100 000 беженцам. Недавно страна заявила о планах разместить еще 950 украинцев в имении Глендалох в графстве Виклов. Впрочем, это решение было отменено.
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В Ирландии изменили планы размещения 950 украинцев
В попытке обеспечить временное убежище еще большему количеству беженцев были планы установить палатки с модульными домиками на территории имения Glendalough Estate. Начиная с 20 ноября, на локации планировалось селить человек на срок до 2 недель. В общей сложности здесь должно было уместиться до 950 беженцев.
Однако в селе Аннамо с населением 200 человек отсутствует какая-либо инфраструктура. Поблизости нет магазинов или заведений – они находятся примерно в 6 километрах в селах Лараг и Раундвуд.
Поэтому предполагалось, что для беженцев будет организован регулярный транспорт, а необходимые медицинские и социальные услуги будут предоставляться в самом лагере.
Но на днях от планов размещения украинцев в Глендалох отказались. Все из-за отсутствия соответствующих условий для такого количества лиц.
Украинцев должны были селить на территории Glendalough House / Фото historyireland.com
Ранее Департамент интеграции хотел отменить решение о размещении украинцев в подобном месте – в имении Страдбалли в округе Лииш. Но после тщательного рассмотрения власти все же решили продлить контракт.
Кроме того, местные власти также планировали построить 700 модульных домов по всей Ирландии, обеспечив украинцев жильем на срок до 3 лет. Однако некоторые из этих проектов столкнулись с проблемами из-за отсутствия соответствующих участков.
Украинские беженцы в Ирландии: что нужно знать
- В Ирландии к концу августа полностью кончилось свободное жилье для украинских переселенцев. Поэтому новоприбывших начали селить в палатках. Также украинцев в Ирландии уже начали заселять в модульные дома. Первые семьи получили жилье в ирландском городе Корк.
- С начала сентября украинцев начали селить в палаточном лагере в Страдбалле в Ирландии. Но беженцы очень недовольны условиями своего пребывания.
- Впоследствии ирландские власти выделила дополнительный 1 миллиард евро на жилье для украинских беженцев. Сейчас государство оплачивает проживание более 70 000 граждан Украины.
- А уже с ноября украинских беженцев, продолжающих прибывать в Ирландию, размещают не в палатках, а в выставочном центре в Килдере.
- Также в последнее время власти Ирландии начали дискуссию о размере помощи для украинцев. Сейчас они получают по 220 евро в неделю, а это в несколько раз больше, чем в других странах Европы. Потому ирландское правительство не исключает возможного сокращения размера социальной помощи.
- Кроме того, украинцы в Ирландии могут потерять жилье, если поедут на Рождество домой. Все потому, что в октябре срок, на который беженцы могут покидать свое жилье в Ирландии, сократили с 7 дней до 0.
- К слову, Главное управление статистики Ирландии отчитывается, что на октябрь 2023 года украинским гражданам выдали 96 338 персональных номеров. В каких городах поселилось больше украинцев и как они живут на острове сейчас – по ссылке!