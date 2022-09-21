В Гданську організували безкоштовні мовні курси для біженців з України

Польща продовжує підтримувати українців та допомагає з адаптацією в країні. Аби громадяни України могли швидше інтегруватися в польське суспільство, для них організовують мовні курси на безоплатній основі.

Так, чергові безкоштовні курси польської мови для українців, які опинилися в Польщі через велику російсько-українську війну, анонсували в Гданську. Щоправда, кількість місць обмежена.

Читайте також Що таке присяжний переклад у Польщі та коли він потрібен

Що відомо про умови навчання на мовних курсах в Гданську

Фінансуватиме навчання Гданський музей. Єдине, попередньо українцям потрібно буде скласти вступний іспит. Перевірятимуть рівень володіння польською мовою уже цієї суботи, 24 вересня.

Групи формуватимуть не надто великі – до 15 осіб, а усі навчальні матеріали будуть доступні в електронному вигляді.

Поповняйте свій словниковий запас польської мови разом з Закордон 24 – ось 16 простих та обов'язкових повсякденних фраз, які стануть вам в пригоді в Польщі.