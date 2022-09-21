Так, очередные бесплатные курсы польского языка для украинцев, оказавшихся в Польше из-за великой российско-украинской войны, анонсировали в Гданьске. Правда, количество мест ограничено.
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Что известно об условиях обучения на языковых курсах в Гданьске
Будет финансировать обучение Гданский музей. Единственное, предварительно украинцам нужно будет сдать вступительный экзамен. Будут проверять уровень владения польским языком уже в эту субботу, 24 сентября.
Группы будут формировать не слишком большие – до 15 человек, а все учебные материалы будут доступны в электронном виде.
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