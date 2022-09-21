Так, чергові безкоштовні курси польської мови для українців, які опинилися в Польщі через велику російсько-українську війну, анонсували в Гданську. Щоправда, кількість місць обмежена.
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Що відомо про умови навчання на мовних курсах в Гданську
Фінансуватиме навчання Гданський музей. Єдине, попередньо українцям потрібно буде скласти вступний іспит. Перевірятимуть рівень володіння польською мовою уже цієї суботи, 24 вересня.
Групи формуватимуть не надто великі – до 15 осіб, а усі навчальні матеріали будуть доступні в електронному вигляді.
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