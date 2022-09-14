Назустріч біженцям з України пішли у Краківському центрі української інформації (KCIUk) разом з Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce. Організатори запрошують українців, яким уже виповнилося 18 років, на курс польської мови. Пройти навчання можуть усі дорослі, які прибули до Польщі після 24 лютого.
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Графік занять з польської мови
1 група: середа – четвер з 13:30 до 15:00
- 21 – 22 вересня;
- 28 – 29 вересня;
- 05 – 06 жовтня.
2 група: середа – четвер з 15:00 до 16:30
- 21 – 22 вересня;
- 28 – 29 вересня;
- 05 – 06 жовтня.
У KCIUk мають на меті поєднати українських біженців та гігантів світового бізнесу і створити для них комфортне середовище для співпраці.