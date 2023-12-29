Ryanair запускає 4 нові рейси з Португалії: деталі напрямків

Авіакомпанії світу постійно відкривають нові напрямки для своїх пасажирів. Туристи мають можливість потрапити практично в кожен куточок нашої планети. Ірландський лоукостер Ryanair також сприяє цьому.

Зокрема, заявив, що запланував чотири нові рейси з трьох міст Португалії. Куди можна буде полетіти і коли, розповідаємо далі!

Читайте також Все для пасажирів: чому крісла в літаках синього кольору

Нові рейси Ryanair:

Перевізник на наступний рік планує розширити власну мережу рейсів і додати нові напрямки з Лісабону, Фаро і Порту. Старт усіх рейсів запланований на березень – червень 2024 року.

Лісабон – Рим Фьюмічіно: з 31 березня 2024 року – 12 рейсів на тиждень (замінює Чампіно);

з 31 березня 2024 року – 12 рейсів на тиждень (замінює Чампіно); Фару – Краків: 1 квітня 2024 року – 2 рази на тиждень;

1 квітня 2024 року – 2 рази на тиждень; Порту – Ібіца: 2 травня – 2 рази на тиждень;

2 травня – 2 рази на тиждень; Фару – Будапешт: 2 червня 2024 року – 2 рази на тиждень.

Авіаквитки Порту – Ібіца на 2 – 9 травня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair

Квитки вже можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також радимо скористатися пошуковим агрегатором типу kiwi.com.

Останні новини компанії Ryanair: