Ryanair запускає 4 нові рейси з Португалії: деталі напрямків
Джерело:Lowcost Avia
Авіакомпанії світу постійно відкривають нові напрямки для своїх пасажирів. Туристи мають можливість потрапити практично в кожен куточок нашої планети. Ірландський лоукостер Ryanair також сприяє цьому.
Зокрема, заявив, що запланував чотири нові рейси з трьох міст Португалії. Куди можна буде полетіти і коли, розповідаємо далі!
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Нові рейси Ryanair:
Перевізник на наступний рік планує розширити власну мережу рейсів і додати нові напрямки з Лісабону, Фаро і Порту. Старт усіх рейсів запланований на березень – червень 2024 року.
- Лісабон – Рим Фьюмічіно: з 31 березня 2024 року – 12 рейсів на тиждень (замінює Чампіно);
- Фару – Краків: 1 квітня 2024 року – 2 рази на тиждень;
- Порту – Ібіца: 2 травня – 2 рази на тиждень;
- Фару – Будапешт: 2 червня 2024 року – 2 рази на тиждень.
Авіаквитки Порту – Ібіца на 2 – 9 травня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair
Квитки вже можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також радимо скористатися пошуковим агрегатором типу kiwi.com.
Останні новини компанії Ryanair:
- Ірландський лоукостер запланував відкриття шести нових рейсів. Йдеться про напрямки з Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини. Старт усіх рейсів запланований на березень – квітень 2024 року.
- Наступного літа Ryanair скорочує польоти до Португалії.Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи пояснює: все через підвищення аеропортових зборів. Тому у 2024 році рейсів до цієї європейської країни значно поменшає. Також зросте ціна на квитки до Португалії.
- Бюджетна авіакомпанія регулярно повідомляє про запуск нових рейсів до курортних країн та європейських столиць. Тому у 2024 році Ryanair має амбітні плани з запуску 21 нового рейсу. Куди саме планують літати – деталі в матеріалі.
- За останні два місяці авіакомпанії Ryanair та Wizz Air внесли значні зміни у свою мережу маршрутів. Окрім відкриття нових рейсів, обидві авіакомпанії прийняли рішення виключити зі своїх розкладів майже по 50 напрямків.
- Останнім часом соціальні мережі засипані скаргами пасажирів, які забронювали місце біля віконця на рейсах лоукостера Ryanair, але доступу до нього не отримали. Щоб не потрапити у подібну ситуацію, треба знати, що ірландська авіакомпанія просто має місця без вікон. Але про це мало кому відомо. Про які саме місця мовиться – читайте тут!