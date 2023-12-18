Старт усіх рейсів запланований на березень – квітень 2024 року. Деталі нових напрямків – далі у матеріалі.

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Ryanair запустить рейси з Болгарії, Італії та Боснії і Герцеговини

Перевізник на наступний рік планує розширити власну мережу рейсів і додати нові напрямки з Барі, Софії та Сараєво.

Нові рейси Ryanair:

Барі – Малага з 3 квітня тричі на тиждень,

з 3 квітня тричі на тиждень, Барі – Дубровник з 31 березня 4 рази на тиждень,

з 31 березня 4 рази на тиждень, Барі – Тулуза з 1 квітня тричі на тиждень,

з 1 квітня тричі на тиждень, Софія – Копенгаген з 31 березня 5 разів на тиждень,

з 31 березня 5 разів на тиждень, Софія – Аліканте з 1 квітня двічі на тиждень,

з 1 квітня двічі на тиждень, Сараєво – Брюссель (Шарлеруа) з 31 березня 2024 року двічі на тиждень.

Приклад бронювання авіаквитків Барі – Дубровник з 31 березня – 8 квітня

Приклад бронювання авіаквитків Барі – Малага на 3 – 10 квітня

Квитки вже можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також радимо скористатися пошуковим агрегатором типу kiwi.com.

Рейсів Ryanair до Португалії стане менше і вони здорожчають

Наступного літа ірландський лоукостер буде набагато менше літати до Португалії. Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи пояснює: все через підвищення аеропортових зборів.

Авіакомпанія не змогла змиритися з тим, що у Португалії вони зростуть в середньому на 14,6%. Тому у 2024 році рейсів до цієї європейської країни значно поменшає. Крім того, менша кількість рейсів підвищує попит, вільних місць стає менше, тому ціна закономірно зростає.

Ryanair підвищив ціну авіаквитків на 24%

Ірландський лоукостер Ryanair заявив про рішення збільшити вартість на квитки. У своїй фінансовій звітності за перше півріччя 2023 фінансового року, що охоплює період з 1 квітня по 30 вересня 2023 року, авіакомпанія Ryanair повідомила, що середня ціна авіаквитка зросла на 24%.

Так, середня ціна авіаквитка Ryanair склала 57,6 євро. Що стало причиною зростання в авіакомпанії також розповіли.