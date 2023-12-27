Вибір такого кольору – це спосіб авіакомпаній керувати поведінкою пасажирів на борту. Все задля безпеки туристів, які обирають авіапольоти.

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Чому сидіння в літаках синього кольору?

На думку експертів, синій колір має здатність викликати у людей відчуття спокою та розслаблення. Це потенційний спосіб полегшити стрес і занепокоєння, які часто пов'язані з різними подорожами.

Експерти з психології кольору пояснюють, що синій – це колір, який асоціюється з миром, це колір спокійного моря і чистого неба, які асоціюються з внутрішньою безтурботністю, спокоєм і ясністю. Синій колір також уповільнює серцебиття і дихання.

Також на синіх сидіннях менш помітний бруд, ніж якби вони були яскравого кольору.

Хоча деякі бюджетні авіакомпанії можуть використовувати більш яскраві та сміливі відтінки, більшість інших обирають приглушені тони – головна мета полягає в тому, щоб створити атмосферу домашнього затишку та розслаблення.

Чому сидіння в літаках синього кольору / Фото Unsplash

А чому літаки білі?

Водночас самі літаки найчастіше фарбують у білий колір, і на це теж є певні причини:

Білий колір не тільки не вицвітає швидко, але й зменшує кількість зіткнень з птахами, оскільки він виділяється в повітрі.

Білі літаки також легше помітити в разі надзвичайної ситуації.

Білий колір зберігає прохолоду в салоні літака, оскільки відбиває світло і тепло.

Корисні поради, як не загубити багаж

Туристів попередили про одну просту помилку, якої часто припускаються пасажири, коли реєструють свій багаж. Маленька неуважність може призвести до втрати речей.

Мандрівники нерідко ігнорують старі багажні наклейки на валізах. Цього робити не варто, запевняє керуючий директор компанії 1st Move International Майк Харві. І от чому.

ЄС закликає авіакомпанії запровадити єдині розміри багажу

Європейська комісія закликає авіакомпанії, які обслуговують рейси на території ЄС стандартизувати розміри багажу. Так сподіваються позбутися плутаниць і зробити подорожі зручнішими.

Відсутність єдиних правил в авіакомпаній часто збиває пасажирів і стає причиною додаткових витрат. Це й збираються виправити євродепутати.