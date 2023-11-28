Авіакомпанія не змогла змиритися з тим, що у Португалії вони зростуть в середньому на 14,6%. Тому у 2024 році рейсів до цієї європейської країни значно поменшає.

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Рейсів до Португалії стане менше і вони здорожчають

Зокрема, з літа Ryanair скоротить кількість польотів до Фару і Порту. У цих містах збори зростуть аж на 11,9% та 11,4% відповідно. Також удвічі поменшає літаків, які базуються на Мадейрі.

Глава Ryanair Майкл О'Лірі розкритикував компанію ANA Aeroportos de Portugal, яка керує 10 аеропортами по всій території країни.

Ми тут, щоб оголосити про скорочення, тому що нещодавно ми стали жертвами монополії ANA/Vinci, яка надзвичайно збільшила аеропортові збори в наступному році. Через підвищення цін ANA в 2023 році цієї зими Ryanair закрила свою базу в Понта-Делгада,

– обурився він.

Так, Ryanair закрила свою базу в Понта-Делгада на Азорських островах ще у зимовому розкладі 2023/2024. Зараз, здається, Мадейра також може піти тим же шляхом.

Щоб уникнути подальших зменшень кількості авіарейсів до Португалії, керівник Ryanair закликав ANA брати приклад з інших великих європейських аеропортів, особливо в Іспанії. Він наполягає на замороженні або зниженні зборів з метою підтримки відновлення трафіку і туризму в Португалії після пандемії COVID-19.

Для туристів це невтішна новина. Це означає тільки одне – квитки до Португалії здорожчають. Оскільки менша кількість рейсів підвищує попит, вільних місць стає менше, тому ціна закономірно зростає.

Ситуація в Європі наступного літа стане складною, місць буде менше,

– підсумував О'Лірі.

Лоукостер скасував низку рейсів у зимовому розкладі

Це вже не перше скорочення кількості авіарейсів, яке провела компанія Ryanair за останній час. У вересні 2022 року лоукостер скоротив сполучення з аеропортом Дубліна. Причиною також було підвищення зборів з пасажирів.

Тоді перевізник скасував 17 маршрутів через столицю Ірландії та перевів 19 літаків до альтернативних аеропортів Європи. Там були більш вигідні умови обслуговування.

Ще одне скорочення у зимовому розкладі Ryanair відбулося через затримки з постачанням нових літаків Boeing 737.

Wizz Air, навпаки, запускає чотири нові рейси

Ще один європейський лоукостер розширює свою карту польотів. Wizz Air відкриває 4 нових напрямки у 2024 році. Зокрема, йдеться про польоти з Австрії та ОАЕ.

Бюджетна авіакомпанія повідомила, що вже у 2024 році почне літати з Австрії до міст Британії, Македонії та Румунії. Також Wizz Air здійснюватиме рейси з ОАЕ до міст Казахстану.