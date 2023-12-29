В частности, заявил, что запланировал четыре новых рейса из трех городов Португалии. Куда можно будет улететь и когда, рассказываем дальше!
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Новые рейсы Ryanair:
Перевозчик на следующий год планирует расширить собственную сеть рейсов и добавить новые направления из Лиссабона, Фаро и Порту. Старт всех рейсов запланирован на март – июнь 2024 года.
- Лиссабон – Рим Фьюмичино: с 31 марта 2024 года – 12 рейсов в неделю (заменяет Чампино);
- Фару – Краков: 1 апреля 2024 года – 2 раза в неделю;
- Порту – Ибица: 2 мая – 2 раза в неделю;
- Фара – Будапешт: 2 июня 2024 – 2 раза в неделю.
Авиабилеты Порту – Ибица на 2 – 9 мая 2024 года / Скриншот с сайта Ryanair
Билеты уже можно купить на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также рекомендуем воспользоваться поисковым агрегатором типа kiwi.com.
Последние новости компании Ryanair:
- Ирландский лоукостер запланировал открытие шести новых рейсов Речь идет о направлениях из Болгарии, Италии и Боснии и Герцеговины. Старт всех рейсов запланирован на март – апрель 2024 года.
- Следующим летом Ryanair сокращает полеты в Португалию. Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы объясняет: все из-за повышения аэропортовых сборов. Поэтому в 2024 году рейсов в эту европейскую страну значительно станет меньше. Также вырастет цена на билеты в Португалию.
- Бюджетная авиакомпания регулярно сообщает о запуске новых рейсов в курортные страны и европейские столицы. Поэтому в 2024 году Ryanair имеет амбициозные планы по запуску 21 нового рейса. Куда именно планируют летать – детали в материале.
- В последние два месяца авиакомпании Ryanair и Wizz Air внесли значительные изменения в свою сеть маршрутов. Помимо открытия новых рейсов, обе авиакомпании приняли решение исключить из своих расписаний почти по 50 направлений.
- В последнее время социальные сети засыпаны жалобами пассажиров, забронировавшими место у окошка на рейсах лоукостера Ryanair, но доступа к нему не получили. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно знать, что у ирландской авиакомпании просто есть места без окон. Но об этом мало кому известно. О каких именно местах говорится – читайте здесь!