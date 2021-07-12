Таку заяву зробив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. На його думку, зарплата потроху стає більшою у всіх європейських країнах.

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Чому зарплати будуть більшими

Зарплати для трудових мігрантів зростають в середньому на відсоток зростання економіки країни або на відсоток, який вибирає для себе той чи інший уряд.

У Польщі, наприклад, робітники з України почали отримувати на 200 злотих більше (приблизно на 1,4 тисячі гривень), бо мінімальна заробітна плата у країні у 2021 році збільшилася на 200 злотих. У 2022 році вона збільшиться ще на 200 злотих, каже Воскобойник.

Це загальна тенденція, яка властива всім країнам Європи. Головна її мета: привести мінімальну зарплату до розміру 60% від рівня середньої зарплати по країні. Через це можна сказати, що й українці в цьому році почали отримувати більше, як мінімум на 200 злотих щомісяця. В Чехії також є перегляд,

– зазначає Василь Воскобойник.

Він додає, в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, країнах Балтії розуміють, що українські трудові мігранти шукають собі не нову батьківщину, а країну, де можна заробити більше грошей за обмежений проміжок часу. Тому ці держави пропонують конкурентну оплату праці.

Василь Воскобойник прогнозує, що найближчим часом через дефіцит робочої сили у країнах ЄС відбудеться подальше зростання зарплат і зменшення адміністративних бар'єрів. Експерт очікує також спроби перетворити трудову міграцію на еміграцію. Останнє зараз дуже помітно у Польщі, яка закликає українських трудових мігрантів не просто приїжджати самим, а й брати з собою членів сімей.

Нагадуємо, що Польща запрошує українців на роботу у сферах готельно-ресторанного бізнесу та будівництва.



Також багато вакансій для трудових мігрантів є у Чехії. Розшукують різноробочих на заводи.