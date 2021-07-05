Це випливає з даних кадрового порталу Work.ua. Та працювати за такі гроші доведеться понаднормово.

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Кого шукають і скільки платять

Плиточники у Польщі можуть заробляти від 12 до 16 євро (від 284 до 512 гривень) на годину. Працювати доведеться по 11 годин на день і шість днів на тиждень. В результаті такої роботи за місяць можна отримувати до 148,3 тисячі гривень.

Потрібні терміново плиточники, зарплата від 12 до 16 євро на годину чистими й вище, спочатку платять 12 – 14 євро за годину, в залежності від досвіду, потім підіймають ставку, якщо фахівець добре себе показує в роботі. Графік роботи становить 10 – 11 годин роботи на день,

– йдеться в оголошенні.

Проїзд до роботи, спецодяг, спецвзуття та інструмент забезпечує роботодавець. Мінімально при цьому заробити можна 45 тисяч гривень.

Бетонярам з досвідом роботи у Польщі пропонують 12 – 15 євро (284 – 480 гривень) на годину і вище, починають з 12 – 14 євро (284 – 448 гривень) на годину. Проживання безплатне, графік роботи складається з 10 – 11 робочих годин в день. Загалом в місяць можна заробляти до 140 тисяч гривень.

Польща активно запрошує на роботу ще й лікарів. Так, стоматолог з досвідом роботи та початковим знанням польської мови на рівні А1 – А2 може заробляти до 160 тисяч гривень. Володіння польською мовою має бути підтверджено спеціальним сертифікатом.

Також нагадуємо, що у Чехії збільшується кількість вакансії для трудових мігрантів з України. На деяких посадах за місяць теж можна заробити понад 100 тисяч гривень.