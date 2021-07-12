Такое заявление сделал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник . По его мнению, зарплата понемногу становится больше во всех европейских странах.

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Почему зарплаты будут большими

Зарплаты для трудовых мигрантов растут в среднем на процент роста экономики страны или на процент, который выбирает для себя то или иное правительство.

В Польше, например, рабочие из Украины начали получать на 200 злотых больше (примерно на 1,4 тысячи гривен), потому что минимальная заработная плата в стране в 2021 году увеличилась на 200 злотых. В 2022 году она увеличится еще на 200 злотых, говорит Воскобойник.

Это общая тенденция, которая присуща всем странам Европы. Главная ее цель: привести минимальную зарплату до размера 60% от уровня средней зарплаты по стране. Поэтому можно сказать, что и украинцы в этом году стали получать больше, как минимум на 200 злотых ежемесячно. В Чехии также есть просмотр,

– отмечает Василий Воскобойник.

Он добавляет, в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, странах Балтии понимают, что украинские трудов ы е мигранты ищут себе не новую родину, а страну, где можно заработать больше денег за ограниченный промежуток времени. Поэтому эти государства предлагают конкурентную оплату труда.

Василий Воскобойник прогнозирует, что в ближайшее время из-за дефицита рабочей силы в странах ЕС ожидается дальнейший рост зарплат и уменьшение административных барьеров. Эксперт ожидает также попытки превратить трудовую миграцию в эмиграцию. Последнее сейчас очень заметно в Польше, которая призывает украинских трудовых мигрантов не просто приезжать самим, но и брать с собой членов семей.