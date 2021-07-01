Ще у 2012 році міжнародна компанія TransferGo існувала на етапі стартапу. 4 друга, вихідці із Литви, навчались у різних університетах та на різних факультетах Великої Британії. Емігранти часто стикались з болючим досвідом грошових переказів між країнами – транзакції тривали довго та коштували дорого, а жодної служби підтримки не існувало, у чергах пунктів обслуговування доводилось стояти годинами.

Цікаво Як переїхати до Великої Британії: експерти відповіли на головні питання

Зустрівши один одного на студентських вечірках, четверо молодиків стали друзями, і їх об’єднала спільна ідея, яка згодом переросла у міжнародний бізнес – створити сервіс онлайн-переказів, який був би зручним та доступним для пересічного користувача. Закордон 24 поспілкувався з одним з чотирьох засновників міжнародної компанії TransferGo Юстінасом Ласевічіусом, який розповів про власний досвід створення великого та знаного по всьому світу сервісу.

Четверо молодих литовців заснували велику міжнародну компанію / Фото TransferGo

Переїзд у Велику Британію

Юстінас Ласевічіус сьогодні є фінансовим директором компанії, яка займається міжнародними грошовими переказами. Хлопець добре знає про всі аспекти еміграції, виклики брекзіту та інші нюанси підприємництва у Великій Британії.

Юстінас розповідає, що після закінчення школи у рідному містечку у Литві, він переїхав вивчати економіку в одному з вишів Вільнюса, столиці країни. Там він отримав свою першу роботу у сервісі підтримки клієнтів, і називає це безцінним досвідом.

Через 2 роки юнак переїхав до Великої Британії, де продовжив своє навчання в університеті Ланкастер. На студентських вечірках він і познайомився з однодумцями.

Переїхати до іншого міста у Литві – це невелика зміна. Друзі та родичі все одно поруч з тобою, нехай і за декілька десятків кілометрів. Досвід переїзду у Велику Британію – це щось зовсім інше, ти занурюєшся у життя з людьми з абсолютно різними культурними та ідейними бекграундами, і такі речі є трансформативними,

– зазначає литовець.

Юстінас Ласевічіус переїхав з Литви до Великої Британії / Фото TransferGo

З чого все починалось

Юстінас розповідає, що познайомився зі своїм бізнес-партнером, а нині СЕО компанії TransferGo Даумантасом Двілінскасом, у перший же день навчання у Великій Британії. Земляки брали спільну участь у низці проєктів, зокрема займались виготовленням екотоварів у кампусі університету.

Зіткнувшись зі складною системою грошових переказів у рідну країну, юнаки вирішили здійснити прогрес і у цій галузі. Познайомившись з Едвінасом та Арнасом, ще двома литовцями, після закінчення навчання хлопці запустили спільний стартап.

4 друзів пережили безліч перепон на своєму шляху, але завжди мали команду людей, які допомагали долати труднощі. У задум "фантастичної четвірки" повірили, зокрема, безліч інвесторів та акціонерів, які підтримали юнаків навіть у найскладніші часи.

Командна робота та бажання змін – два головних аспекти, які заставляють працювати не покладаючи рук! Як тільки ми почали розвиватись, віра та підтримка команди були неймовірними,

– згадує Юстінас Ласевічіус.

TransferGo зараз – це велика міжнародна команда однодумців / Фото TransferGo

Як зараз працює компанія

Сьогодні TransferGo є великою міжнародною компанією грошових онлайн-переказів, якій довіряють понад 2,5 мільйона користувачів по всьому світу. 4 хлопцям вдалось створити сервіс, який є зручною та надійною онлайн-платформою у понад 65 країнах світу.

Одним із найбільших досягнень, на думку Юстінаса Ласевічуса, є створення професійної та дружньої команди служби підтримки клієнтів. Працівники надають якісну допомогу користувачам платформи та спілкуються 9 мовами, зокрема українською та російською.

Хоча компанія вже сягла неймовірних висот, Юстінас не поспішає називати її успішною. На його думку, успіх – це безперервний процес, тому команда TransferGo не збирається зупинятись на досягнутому. У планах амбітних молодиків – постійно покращувати сервіс для своїх клієнтів та виходити на нові ринки.

Ми хочемо стати незамінним щоденним компаньйоном, коли мовиться про надсилання грошей між різними друзями, сім’ями, банками, країнами тощо. Ми хочемо бути тими, хто забезпечує комфортний досвід онлайн-переказів у режимі реального часу,

– зазначає Юстінас Ласевічіус.

Компанія TransferGo планує і надалі активно розвиватись / Фото TransferGo