Авіакомпанія airBaltic запустить 11 нових рейсів: звідки та куди полетить

AirBaltic нещодавно оприлюднила плани запровадити 11 нових рейсів, розширивши свій літній розклад на 2024 рік. Ці нові маршрути з'єднуватимуть різні напрямки, зокрема Ригу, Вільнюс, Палангу та Таллінн, пропонуючи мандрівникам більший вибір варіантів подорожей.

Авіакомпанія airBaltic запустить 11 нових рейсів з Литви, Латвії та Естонії

Це розширення відкриває низку захопливих можливостей для подорожей як для туристів, так і для ділових мандрівників.

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Нещодавно перевізник оголосив про додавання семи нових напрямків до розкладу рейсів із Риги. Тепер пасажири можуть зручно подорожувати до:

Аліканте в Іспанії,

Кишинева в Молдові,

Любляни в Словенії,

Пріштіни в Косово,

Скоп'є в Північній Македонії,

Софії в Болгарії,

Тирани в Албанії.

Маршрутна сітка литовських аеропортів поповниться двома новими рейсами: airBaltic планує літати з Вільнюса до Кракова та з Паланги до Амстердама.

З Таллінна авіакомпанія полетить у данський Біллунн та шведський Мальме.

Квитки на нові рейси вже доступні у системі бронювання AirBaltic. Наприклад, перший рейс із Вільнюса до Кракова відбудеться 6 травня 2024 року (ціна – від 58 євро), з Паланги до Амстердаму – 14 травня 2024 року (квитки – від 98 євро).

7 свіжих рейсів від Ryanair на осінь 2023 року

Вже цієї осені ірландський лоукостер Ryanair запустить 7 нових напрямків. Перші рейси заплановані на жовтень-листопад.

Популярний європейський перевізник Ryanair анонсував нові осінні напрямки з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту. Серед нових маршрутів з'являться рейси до Йорданії, Естонії та Фінляндії.

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