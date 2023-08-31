Авиакомпания airBaltic запустит 11 новых рейсов из Литвы, Латвии и Эстонии
Это расширение открывает ряд увлекательных возможностей для путешествий как для туристов, так и для деловых путешественников.
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Недавно перевозчик объявил о добавлении семи новых направлений в расписание рейсов из Риги. Теперь пассажиры могут удобно путешествовать в:
- Аликанте в Испании,
- Кишинев в Молдове,
- Любляны в Словении,
- Приштины в Косово,
- Скопье в Северной Македонии,
- Софии в Болгарии,
- Тираны в Албании.
Маршрутная сетка литовских аэропортов пополнится двумя новыми рейсами: airBaltic планирует летать из Вильнюса в Краков и из Паланги в Амстердам.
Из Таллинна авиакомпания улетит в датский Биллунн и шведский Мальмё.
Билеты на новые рейсы уже доступны в системе бронирования AirBaltic. Например, первый рейс из Вильнюса в Краков состоится 6 мая 2024 года (цена – от 58 евро), из Паланги в Амстердам – 14 мая 2024 года (билеты – от 98 евро).
7 свежих рейсов от Ryanair на осень 2023 года
Уже этой осенью ирландский лоукостер Ryanair запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь.
Популярный европейский перевозчик Ryanair анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
Европейская авиакомпания предоставляет украинцам 95% скидки на авиабилеты
Finnair, известная финская авиакомпания, выступила с великолепной инициативой, направленной на расширение поддержки украинских беженцев. Чтобы облегчить их груз путешествия, авиакомпания предлагает чрезвычайную скидку 95% на собственные авиабилеты.
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