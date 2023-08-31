Авіакомпанія airBaltic запустить 11 нових рейсів з Литви, Латвії та Естонії

Це розширення відкриває низку захопливих можливостей для подорожей як для туристів, так і для ділових мандрівників.

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Нещодавно перевізник оголосив про додавання семи нових напрямків до розкладу рейсів із Риги. Тепер пасажири можуть зручно подорожувати до:

Аліканте в Іспанії,

Кишинева в Молдові,

Любляни в Словенії,

Пріштіни в Косово,

Скоп'є в Північній Македонії,

Софії в Болгарії,

Тирани в Албанії.

Маршрутна сітка литовських аеропортів поповниться двома новими рейсами: airBaltic планує літати з Вільнюса до Кракова та з Паланги до Амстердама.

З Таллінна авіакомпанія полетить у данський Біллунн та шведський Мальме.

Квитки на нові рейси вже доступні у системі бронювання AirBaltic. Наприклад, перший рейс із Вільнюса до Кракова відбудеться 6 травня 2024 року (ціна – від 58 євро), з Паланги до Амстердаму – 14 травня 2024 року (квитки – від 98 євро).

7 свіжих рейсів від Ryanair на осінь 2023 року

Вже цієї осені ірландський лоукостер Ryanair запустить 7 нових напрямків. Перші рейси заплановані на жовтень-листопад.

Популярний європейський перевізник Ryanair анонсував нові осінні напрямки з таких міст: Дублін, Марсель, Піза, Брюссель, Мадрид, Мілан та Порту. Серед нових маршрутів з'являться рейси до Йорданії, Естонії та Фінляндії.

Європейська авіакомпанія надає українцям 95% знижки на авіаквитки

Finnair, відома фінська авіакомпанія, виступила з чудовою ініціативою, спрямованою на розширення підтримки українських біженців. Щоб полегшити їхній тягар подорожі, авіакомпанія пропонує надзвичайну знижку 95% на власні авіаквитки.