Більшість українців святкують Різдво за юліанським календарем, тобто 7 січня. Тому спеціальна акція, присвячена популяризації українських колядок, відбудеться саме в цю дату.

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Детальніше про звучання українських колядок в Канаді

Українські колядки звучатимуть навпроти будівлі федерального парламенту Канади в Оттаві. Про це оголосив Конгрес українців Канади.

Українські різдвяні колядки звучатимуть із Вежі миру Центрального блоку парламенту Канади в Оттаві,

– розповіли в організації.

Почути українські релігійні пісні жителі Оттави зможуть 7 січня з 12:00 до 12:20 за місцевим часом. Колядки виконуватимуть на карильйоні. Це спеціальний музичний інструмент, встановлений на годинниковій вежі парламенту.

До слова, Вежа миру є центральним архітектурним елементом комплексу споруд парламенту Канади в Оттаві. Висота споруди становить понад 92 метри. Всередині вежі встановлений карильйон на 53 дзвони.

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Крім того, українська діаспора, яка проживає у Денвері (Колорадо, США), відсвяткувала Різдво із дотриманням давніх традицій. Люди влаштували Вертеп та колядували по домівках.

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