На жаль, минулого року пандемія COVID-19 внесла свої корективи. Як українці провели свято цьогоріч – розповідаємо далі.

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Домівка за тисячі кілометрів від Батьківщини

Три калачі, кутя, вареники, узвар, вушка в борщі – усе це завжди є на святковому столі. Українці прагнуть передавати різдвяні традиції наступним поколінням. Для них це спосіб збереження мови та культури історичної Батьківщини, адже чимало парафіян церкви народилися вже у США.

До прикладу, американець українського походження Михайло Вигяр розповів, що у цій церкві хрестився сам та хрестив своїх дітей. Мама чоловіка вчила своїх дітей передусім української. Такий приклад перейняв й сам Михайло. "Для мене це рідний дім та частина України у Денвері", – говорить він.

Місцеві українці переконані, що на Різдво та Великдень громада має гуртуватися біля церкви. Після служби та вертепу українці традиційно колядують. Спершу вони навідуються до священника, а потім до старших парафіян та тих, хто фізично не зміг прийти до церкви на Різдво. До пандемії коронавірусу українці колядували й в американських домівках та госпіталях, тож сподіваються відродити цю традицію наступного року.

Українськими традиціями захоплюються й американці

Парафіяни розповідають, що деяким американці є справжніми поціновувачами українських колядок. "Їм подобається наш обряд, тому вони почали навідуватись до української церкви", – говорить Арета Колодій. Тепер щонеділі тут служать двома мовами.

Як українці святкували Різдво у США: дивіться відео