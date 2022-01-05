Большинство украинцев празднуют Рождество по юлианскому календарю, то есть 7 января. Поэтому специальная акция, посвященная популяризации украинских колядок, состоится именно в эту дату.

Актуально Мгновенно прислать средства к праздникам родным из-за границы: как это стало возможным

Подробнее о звучании украинских колядок в Канаде

Украинские колядки будут звучать напротив здания федерального парламента Канады в Оттаве. Об этом объявил Конгресс украинцев Канады .

Украинские рождественские колядки будут звучать из Башни мира Центрального блока парламента Канады в Оттаве,

– рассказали в организации.

Услышать украинские религиозные песни жители Оттавы смогут 7 января с 12:00 до 12:20 по местному времени. Колядки будут выполнять на карильоне. Это специальный музыкальный инструмент, установленный на башне парламента.

Вежа мира является центральным архитектурным элементом комплекса сооружений парламента Канады в Оттаве. Высота сооружения составляет более 92 метров. Внутри башни установлен карильон на 53 колокола.

Похожие события

Кроме того, украинская диаспора, проживающая в Денвере (Колорадо, США), отпраздновала Рождество с соблюдением древних традиций. Люди устроили Вертеп и колядовали по домам.

А в Нью-Йорке отметили 100-летие первого исполнения легендарного "Щедрика" .

Это интересно! В Мексике невероятно перепели "Щедрик": смотрите видео