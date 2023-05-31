Влітку набувають чинності поправки до Lex Ukrajina V. Вони регулюють моменти з наданням допомоги та безкоштовного житла. Як зміняться виплати та чи потрібно буде українцям платити за оренду квартири – читайте далі.

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Що чекає на українців у Чехії з 1 липня

Фінансова допомога

З 1 липня скасовуються окремі виплати для біженців. Буде діяти лише комплексна фінансова допомога, яка включатиме витрати на житло та інші потреби українців. Податися на таку соцдопомогу можна буде з 1 липня усією сім'єю, яка проживає в Чехії.

Влада перевірить доходи родини: врахують прибутки з України та перевірять ваші банківські рахунки в Чехії. Будь-які заощадження будуть порівнювати із фінансовою допомогою, на яку ви претендуєте.

Перші виплати у Чехії після 1 липня будуть такими:

Дорослий – 4 860 крон (8 080 гривень);

(8 080 гривень); Дитина від 6 до 10 років – 4 188 крон (6 950 гривень);

(6 950 гривень); Дитина до 18 років – 3 490 крон (5 800 гривень).

Люди з інвалідністю будуть отримувати:

Дорослий – 7 290 крон (12 100 гривень);

(12 100 гривень); Дитина до 18 років – 5 235 крон (8 700 гривень).

Важливо! Після того, як мине 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, біженці отримуватимуть прожитковий мінімум (existenční minimum) – 3 130 крон (5 200 гривень).

Громадський центр у Празі допомагає українцям / Фото Ольги Гулан (seznamzpravy.cz)

Солідарні виплати

Їх отримуватимуть тільки власники житла, які прихистили біженців і проживають з ними разом. Але зміниться сума – замість 3 000 крон буде 2 400 крон. А ті, хто надав розміщення для переселенців, але не живе з ними, більше допомогу отримувати не будуть. Натомість українці мають укласти договір про оренду і самостійно оплачувати житло із своєї комплексної допомоги.

Скільки можна проживати безкоштовно

Соціальне житло надається на 150 днів з моменту надання тимчасового захисту. Якщо термін безкоштовного проживання на момент набрання чинності Lex Ukraine V (1 липня) вже вичерпаний, українцям нададуть ще 90 додаткових безкоштовних днів на пошук квартири. Коли сплине і цей термін, всі біженці, які не входять до категорії вразливих осіб, повинні або домовитися з власником про оплату житла або знайти собі нове.

Вразливі категорії

До вразливих осіб належать:

діти до 18 років;

студенти до 26 років;

особи, що доглядають за дитиною до 6 років;

вагітні жінки;

особи, старші 65 років;

особи з інвалідністю та ті, хто доглядають за ними.

Ці категорії мають право на безкоштовне медичне страхування, соціальне житло та фінансову допомогу і після 150 днів з моменту надання тимчасового захисту.

Допомога Чехії для українців

Чехія витратила на українських біженців понад 1,5 мільярда євро. Дві третини коштів виділили з державного бюджету країни. Найбільшу суму витратили на соцвиплати, тому вже з липня цю допомогу планують скоротити.

Чехія прийняла більше пів мільйона біженців від війни з України, серед яких майже третина – діти. У Мінфіні країни зазначили, що близько 100 тисяч українців почали працювати після прибуття. А це означає, що значна частина коштів повертається в чеську економіку у вигляді податків і зборів.