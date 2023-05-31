Летом вступают в силу поправки к Lex Ukrajina V. Они регулируют моменты предоставления помощи и бесплатного жилья. Как изменятся выплаты и нужно ли украинцам платить за аренду квартиры – читайте дальше.

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Что ждет украинцев в Чехии с 1 июля

Финансовая помощь

С 1 июля отменяются отдельные выплаты для беженцев. Будет действовать только комплексная финансовая помощь, которая будет включать расходы на жилье и другие потребности украинцев. Податься на такую соцпомощь можно будет с 1 июля всей семьей, проживающей в Чехии.

Власти проверят доходы семьи: учтут прибыль из Украины и проверят ваши банковские счета в Чехии. Любые сбережения будут сравниваться с финансовой помощью, на которую вы претендуете.

Первые выплаты в Чехии после 1 июля будут следующими:

Взрослый – 4 860 крон (8 080 гривен);

(8 080 гривен); Ребенок от 6 до 10 лет – 4 188 крон (6 950 гривен);

– (6 950 гривен); Ребенок до 18 лет – 3 490 крон (5 800 гривен).

Люди с инвалидностью будут получать:

Взрослый – 7 290 крон (12 100 гривен);

(12 100 гривен); Ребенок до 18 лет – 5 235 крон (8 700 гривен).

Важно! После того, как пройдет 150 дней с момента предоставления временной защиты, беженцы будут получать прожиточный минимум (existenční minimum) – 3 130 крон (5 200 гривен).

Общественный центр в Праге помогает украинцам / Фото Ольги Гулан (seznamzpravy.cz)

Солидарные выплаты

Их будут получать только владельцы жилья, приютившие беженцев и проживающие с ними вместе. Но изменится сумма – вместо 3 000 крон будет 2 400 крон. А те, кто предоставил размещение для переселенцев, но не живет с ними, больше помощи получать не будут. В то же время украинцы должны заключить договор об аренде и самостоятельно оплачивать жилье из своей комплексной помощи.

Сколько можно жить бесплатно

Социальное жилье предоставляется на 150 дней с момента предоставления временной защиты. Если срок бесплатного проживания на момент вступления в силу Lex Ukraine V (1 июля) уже истек, украинцам предоставят еще 90 дополнительных бесплатных дней на поиск квартиры. Когда истечет и этот термин, все беженцы, не входящие в категорию уязвимых лиц, должны либо договориться с собственником об оплате жилья или найти себе новое.

Уязвимые категории

К уязвимым катерогиям относятся:

дети младше 18 лет;

студенты до 26 лет;

люди, ухаживающие за ребенком до 6 лет;

беременные женщины;

люди, старше 65 лет;

люди с инвалидностью и ухаживающие за ними.

Эти категории имеют право на бесплатное медицинское страхование, социальное жилье и финансовую помощь и после 150 дней с момента предоставления временной защиты.

Помощь Чехии для украинцев

Чехия потратила на украинских беженцев более 1,5 миллиарда евро. Две трети средств были выделены из государственного бюджета страны. Наибольшую сумму потратили на соцвыплаты, поэтому уже с июля пособие планируется сократить.

Чехия приняла более полумиллиона беженцев из Украины, среди которых почти треть – дети. В Минфине страны отметили, что около 100 тысяч украинцев начали работать по прибытии. А это значит, что значительная часть средств возвращается в чешскую экономику посредством налогов и сборов.