Що зміниться для українців, яких прихистили у Чехії, Румунії та Словаччині, а також на які обсяги допомоги на житло можна розраховувати надалі, розповідаємо у матеріалі.

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Румунія з травня змінює обсяг виплат українцям

Румунія скоротила виплати на житло для українських переселенців. Країна відчула значний брак коштів після того, як витратила на допомогу біженцям близько 500 мільйонів євро. Уряд Румунії офіційно затвердив план скорочення виплат для українців майже наполовину. Ці зміни торкнулись 99 тисяч українських біженців.

Речник уряду Румунії Дан Чербунару наголошує, що країна вже витратила сотні мільйонів євро на біженців і продовжить це робити.

У нас обмежений бюджет, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити підтримку всіх громадян – як румунів, так і іноземців,

– запевнив Чербунару.

Зокрема, суттєво обмежили роботу програми 50/20. Йдеться про виплати компенсації людям, які безоплатно селили у себе українців. Раніше вони отримували:

50 лей — за надання житла;

20 лей — на харчування біженців.

Ця програма продовжить діяти тільки для вразливих категорій українців – вагітних жінок та літніх людей, а також студентів, що вчаться у румунських вишах.



У Румунії скоротили грошову допомогу для біженців з України / Фото Pexels

Окрім того, у країні скоротили грошову допомогу для переселенців. Тепер українці отримуватимуть щомісячну виплату, яка становитиме 2 000 лей (близько 405 євро) для родини та 750 лей (152 євро) на особу без сім'ї. Додатково кожен українець матиме 600 лей на харчування (122 євро).

Зверніть увагу! Місячна оплата за житло в Бухаресті сягає близько 400 – 500 євро. Тож багатьом буде важко платити за оренду, якщо не мати додаткових джерел доходу.

Чи планують скорочувати фінансування в Чехії та Словаччині

Скорочення виплат на житло у Чехії планується до кінця 2023 року. Однак воно торкнеться лише тих українців, які можуть працювати. Чеська влада також хоче змінити систему оплати за житло для біженців: давати кошти не власникам помешкання, а самим переселенцям. Загалом Чехія надала допомогу на житло для українців на суму близько 23 мільярдів крон (понад 1 мільярд доларів).

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Наприкінці травня спливає термін дії грошової допомоги й в Словаччині. Українці отримували 24 євро на день для дорослих та 12 євро на дитину. Як повідомили у Міністерстві фінансів Словаччини, до кінця року покривати ці видатки країна не в змозі, адже для цього бракує коштів у бюджеті.

Яка ситуація з допомогою на житло в Польщі

Польща вже частково відмовилась від фінансової підтримки українців. Зокрема, скасовано житлову субсидію на 40 злотих на особу в день для працездатних українців, яких прихистили у колективному житлі. Крім цього, для біженців у Польщі більше не доступний безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Але деякі виплати збереглись. Зокрема, йдеться про надання 500 злотих на дитину щомісяця, безкоштовні медичні послуги та навчання.

Зауважимо, що Україна після повномасштабного вторгнення Росії на постійній основі отримує допомогу від країн Європи. У багатьох державах українцям надали прихисток та допомогли оговтатись від жахів війни. Партнери продовжують допомагати біженцям із працевлаштуванням, здобуванням освіти та лікуванням.