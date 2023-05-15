Загалом витрати Чехії на гуманітарну допомогу українцям з лютого 2022 року до квітня 2023 перевищили 35,8 мільярдів чеських крон (1,52 мільярда євро). Дві третини від цієї суми – 24,6 мільярда крон виділили з державного бюджету країни. На що витратили найбільше, та як зміняться виплати українцям вже влітку – читайте далі.

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Найбільше Чехія витратила на соціальну допомогу українським біженцям. На виплати пішло 11,7 мільярдів крон (490 мільйонів євро). На житло для українців виділили 7,6 мільярдів крон (315 мільйонів євро). Цю суму сплатили чехам, які пропонували проживання біженцям. На медичні послуги – 5,8 мільярда крон (240 мільйонів євро).

Чехія прийняла більше пів мільйона біженців від війни з України, серед яких майже третина – діти. У Мінфіні країни зазначили, що близько 100 тисяч українців почали працювати після прибуття. А це означає, що значна частина коштів повертається в чеську економіку у вигляді податків і зборів.

Виплати для українців у Чехії зміняться

Соціальна підтримка українців зміниться з липня. Чехія планує зекономити на видатках за екстрене житло і більше не платити "‎солідарні внески" для власників помешкань, які надали притулок біженцям. З липня українці безпосередньо отримуватимуть гроші на житло від держави: 3000 чеських крон на людину в зареєстрованій квартирі, і 2400 крон – у незареєстрованій.

Розрахунок на виплати за проживання в Чехії / Фото з фейсбук Міністерства праці та соціальних справ Чехії

Таким чином у Чехії хочуть залучити до оплати за проживання тих українців, які мають роботу. Додатково при визначенні суми виплат влада оцінюватиме заробіток і заощадження біженця. Влада Чехії просить українців подати заявки на отримання нової допомоги якнайшвидше, бажано до кінця травня.