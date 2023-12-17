Цього року зима в Європі розпочалась із потужних снігопадів. Але така ситуація спостерігається не на всьому континенті. Погода дуже примхлива, тому у деяких регіонах Іспанії, навпаки, аномальна спека. У яких містах найспекотніше у грудні – дізнаєтесь далі.

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Іспанська спека на Різдво

Нещодавно в країні, яка цього літа потерпала від кількох хвиль пекельної спеки, була зафіксована максимальна температура за весь час метеорологічних спостережень – 30°C у грудні. Три дні до вівторка 12 грудня у двох містах Іспанії було тепло, як влітку – 29,9°C у Малазі та 27°C у Валенсії.

Метеорологи попереджають, що ця тенденція збережеться на майбутнє. Саме таким є один із результатів глобального потепління.

Лижі зачекають

Водночас незвично спекотна погода буквально зірвала лижний сезон в Іспанії: в деяких гірських районах температура досі залишається несприятливою для снігопаду. Гори, які зазвичай в цей час вкриті метром снігового покриву, досі залишаються зеленими. На популярному гірськолижному курорті Навасеррада біля Мадрида відвідувачів попередили, що снігу поки не буде.

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Метеорологи роблять песимістичні прогнози. Рубен дель Кампо з метеорологічного агентства Aemet попередив, що висока температура в поєднанні з прогнозом про нечасті дощі до лютого пророкує "не дуже хороший" сезон для зимових видів спорту. Гірськолижні курорти залежать від рясного снігу, якого, ймовірно, не буде.

Синоптики прогнозують, що аномальна спека невдовзі закінчиться, температура спаде вже до наступного тижня. Але початок лижного сезону вже втрачено.

Літня спека не псує різдвяний настрій

У спекотній іспанській Малазі температура майже 30°C не зруйнувала святкову атмосферу. Тут доводять, що Різдво може бути казковим і без снігу та морозу.

Місто просто казково прикрасили до свят. Відсутність сніжинок тут компенсують різдвяною ілюмінацією та затишними ярмарками. Святкові вогні особливо чудові на пішохідній вулиці Ларіоса. Цього року її прикрашають яскраві янголи. Яка атмосфера панує взимку в Малазі – дивіться тут.

А якщо не уявляєте різдвяно-новорічний сезон без снігу, то експерти визначили найбільш сніжні країни Європи. Куди їхати зустрічати свята любителям білої зими – дізнаєтесь у цьому матеріалі.