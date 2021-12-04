Жителі яких областей найчастіше шукають роботу за кордоном: цікаве дослідження

У рамках дослідження щодо питань міграції і торгівлі людьми, а також інших форм експлуатації мігрантів було визначено 5 українських регіонів, звідки найчастіше виїжджають за кордон українці. Також назвали область, звідки трудових мігрантів походить найменше.

Про це розповіла представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець. Дані дослідження, за її інформацією, також показують, що масштаби внутрішньої трудової міграції є приблизно вдвічі нижчими, ніж зовнішньої. Обсяг вибірки становить 5 228 респондентів, з них 2 374 – чоловіки та 2 854 – жінки.

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З яких регіонів за кордон виїжджає найбільша кількість українців

Найчастіше люди, які вирушають на роботу за кордон, походять з таких областей:

Закарпатської;

Івано-Франківської;

Рівненської;

Херсонської;

Львівської.

При цьому Закарпатська область також показує найвищий рівень потенційної трудової міграції. 30% опитаних респондентів зазначили, що вже знайшли або планують знайти найближчим часом роботу за кордоном,

– прокоментувала Ірина Мидловець.

Натомість найменш охоче люди покидають Київську область. 65% жителів цього регіону заявили, що ніколи б не хотіли працювати за кордоном.

Також Ірина Мидловець додала, що кількість мігрантів зросла на 11% за останні два роки. Разом з тим збільшилася і кількість тих, хто працює неофіційно за кордоном: з 30% у 2019 році до 42,2% у 2021 році.

Є й позитивний момент: частка людей, які готові мігрувати з України назавжди, є досить низькою. Таких людей лише 9 %.

Що стосується гендерного аспекту, то чоловіки та жінки виїжджають з України у приблизно однаковій кількості: 54% чоловіків і 46% жінок. Найчастіше люди хочуть знайти роботу, яка вимагає кваліфікації за спеціальністю. Проте, чоловіки часто виконують будівельну роботу, а жінки – хатню.