Об этом рассказала представительница Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец . Данные исследования, по ее информации, также показывают, что масштабы внутренней трудовой миграции примерно вдвое ниже, чем внешней. Объем выборки составляет 5 228 респондентов, из них 2 374 – мужчины и 2 854 – женщины.

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Из каких регионов за границу выезжает самое большое количество украинцев

Чаще всего люди отправляются на работу за границу из следующих областей:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Ровенской;

Херсонской;

Львовской.

При этом Закарпатская область также показывает самый высокий уровень потенциальной трудовой миграции. 30% опрошенных респондентов отметили, что уже нашли или планируют найти в ближайшее время работу за границей,

– прокомментировала Ирина Мидловец.

Наименее же охотно люди покидают Киевскую область . 65% жителей этого региона заявили, что никогда бы не хотели работать за границей.

Также Ирина Мидловец добавила, что количество мигрантов выросло на 11% за последние два года . Вместе с тем увеличилось и количество работающих неофициально за рубежом: с 30% в 2019 году до 42,2% в 2021 году.

Есть и положительный момент: доля людей, которые готовы мигрировать из Украины навсегда, довольно низкая . Таких людей всего 9%.

Что касается гендерного аспекта, то мужчины и женщины уезжают из Украины в примерно одинаковом количестве: 54% мужчин и 46% женщин . Чаще всего люди хотят найти работу, требующую квалификации по специальности. Однако мужчины часто выполняют строительную работу, а женщины – домашнюю.