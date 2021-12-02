Про це повідомила Ірина Мидловець, яка представляє Міжнародну організацію з міграції в Україні. Вона представила результати дослідження, проведеного агенцією Info Sapiens. Воно стосувалося, зокрема, питань міграції та торгівлі людьми.

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Подробиці про міграційні настрої українців

Як пояснила Мидловець, кожного року Росія стає все менш цікавить українців як держава, в яку можна емігрувати. Натомість перші сходинки в рейтингу країн для бажаної міграції займають держави Євросоюзу. Найбільше українці хочуть працювати у Німеччині та Польщі – таких понад 30%. Схожі результати були й у 2019 році.

Взагалі, якщо подивитися на перші 4 країни (в які хочуть переїхати українці – 24 канал), то це країни Євросоюзу. А привабливість Росії для міграції знижується,

– зазначила вона.

Крім цього представниця організації з міграції озвучила й дані про гендерний розподіл людей, які хочуть емігрувати з України. Наприклад, серед тих, хто хоче виїхати в Італію, більше жінок. А от з Великою Британією все навпаки – ця країна більше цікавить українських чоловіків.

Що відомо про дослідження Info Sapiens