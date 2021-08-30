При цьому номер 998 продовжить бути активним. Нововведення полягає у тому, що дзвінки будуть надходити вже не безпосередньо до пожежно-рятувальної частини, а до оператора 112, який буде передавати звіти до відповідного підрозділу.

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Чому система виклику рятувальної служби за номером 998 зазнає змін

Жителів Польщі запевняють, що такі зміни є оптимальними. По-перше, отримання інформації безпосередньо операторами Центру оповіщення про надзвичайні ситуації дозволить одночасно та автоматично повідомляти про небезпечний випадок всі необхідні служби.

Також це полегшить роботу диспетчерам Державної пожежної служби, які зараз приймають виклики з номера 998.

Крім того, оператори зможуть відстежувати фальшиві виклики. Так, до пожежних частин будуть надсилати лише перевірені повідомлення від тих людей, яким справді загрожує небезпека. Це вплине на швидкість та ефективність надання допомоги тим, хто її дійсно потребує.