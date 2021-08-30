При этом номер 998 продолжит быть активным. Новшество заключается в том, что звонки будут поступать уже не прямо в пожарно-спасательную часть, а к оператору 112, который будет передавать отчеты в соответствующее подразделение.

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Почему система вызова спасательной службы по телефону 998 изменится

Жителей Польши уверяют, что такие изменения являются оптимальными. Во-первых, получение информации непосредственно операторами Центра оповещения о чрезвычайных ситуациях позволит одновременно и автоматически сообщать об опасном случай все необходимые службы.

Также это облегчит работу диспетчерам Государственной пожарной службы, котор ы е сейчас принимают вызовы с номера 998.

Кроме того, операторы смогут отслеживать фальшивые вызовы. Так , к пожарным частям будут отправлять только проверенные сообщения от тех людей, которым действительно угрожает опасность. Это повлияет на скорость и эффективность оказания помощи тем, кто в ней действительно нуждается.