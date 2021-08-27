Крім цього, більше не буде популярної можливості для симулянтів, які повертаються на роботу всього на один день після піврічного лікарняного, а згодом протягом 182 днів знову "серйозно хворіють". Зміни набудуть чинності з 1 січня 2022 року.

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Деталі нововведення

Президент Польщі Анджей Дуда вже підписав правки до закону Про систему соціального страхування та деякі інші акти. Про це повідомила канцелярія голови республіки.

Час отримання допомоги по безробіттю зменшиться вдвічі, тобто до 91 дня. Проте таке правило не поширюватиметься на випадки непрацездатності у зв'язку з вагітністю чи захворюванням на сухоти.

Нові правила також вимагатимуть щонайменше 60-денної безперервної роботи без лікарняної відпустки. Тобто отримати соціальні виплати від держави можна буде лише через два місяці роботи після повернення з попередньої оплачуваної лікарняної відпустки.

Нагадаємо, що зараз у Польщі готуються до четвертої хвилі коронавірусу. МОЗ республіки вже розробляє новий план економічних та соціальних обмежень.