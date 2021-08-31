Такий показник зафіксовано з вибірки людей, які перебували на польській біржі праці у зв'язку з безробіттям протягом 2020 року. Найдовше – 9,6 місяця – шукали роботу особи у віці 45 – 54 років, а найшвидше її знаходили безробітні 16 – 19 років – за 4,1 місяця.

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Згідно з даними Центрального статистичного управління (GUS), у першому кварталі 2021 року рівень безробіття у Польщі становив 4% серед економічно активного населення у віці 16 – 89 років.

Інтенсивність безробіття майже однакова серед чоловіків та жінок (4,1% та 4% відповідно). Подібні показники також у поділі на міське та сільське населення.

Кількість безробітних у віці 16 – 74 років, станом на кінець першого кварталу 2021 року, становила 687 тисяч осіб. У цій групі більшість складали чоловіки (55,7% або 383 тисячі осіб). Враховуючи місце проживання, явна більшість безробітних серед мешканців міст (59,8% або 411 тисяч осіб).

Нагадаємо, що у країнах Європейського Союзу триває дефіцит трудових мігрантів. Які вакансії відкриті для українців у Польщі та Чехії, можна дізнатись за посиланням.